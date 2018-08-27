Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

NOKIA 5G

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 55.000.000 €
Deutschland : 100.000.000 €
Finnland : 125.000.000 €
Frankreich : 160.000.000 €
Industrie : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/08/2018 : 55.000.000 €
27/08/2018 : 60.000.000 €
27/08/2018 : 100.000.000 €
27/08/2018 : 125.000.000 €
27/08/2018 : 160.000.000 €
Andere Links
Related public register
27/09/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NOKIA 5G
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - NOKIA 5G
Related EFSI register
08/05/2019 - NOKIA 5G
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EU finanziert Nokias 5G-Forschung mit 500 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 August 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/08/2018
20180099
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NOKIA 5G
NOKIA OYJ
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million
EUR 1775 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project relates to the development of a new 5G network product portfolio according to the telecom industry's global 5G standards, and the complementary Internet Protocol (IP)/Optical solutions to address the transport challenges posed by the massive amount of traffic that will be generated by the 5G customers. The project will include both development of hardware and software components.

The financing will support Nokia's research and development (R&D) activities in Europe to further develop 5G, mobile technology and definition of standards. Mobile networks are evolving to deliver superior mobile broadband and communication services with increased data rates, improved coverage, availability and quality that will open up for new services and business opportunities across a broad range of industries in Europe and globally.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The research, development and innovation (RDI) activities included in the project would concern mainly software and hardware development, and are expected to be carried out in existing facilities, so no particular negative impact on the environment is expected. An Environmental Impact Assessment (EIA) is therefore not needed as per the EIA Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU. The full environmental details will however be investigated by the Bank's services during the project due diligence.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
27/09/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NOKIA 5G
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - NOKIA 5G
08/05/2019 - NOKIA 5G
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EU finanziert Nokias 5G-Forschung mit 500 Millionen Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NOKIA 5G
Datum der Veröffentlichung
27 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84482738
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180099
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Frankreich
EU-Länder
Polen
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - NOKIA 5G
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
185347834
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180099
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Frankreich
EU-Länder
Polen
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - NOKIA 5G
Datum der Veröffentlichung
8 May 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86389224
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180099
Letzte Aktualisierung
8 May 2019
Sektor(en)
Industrie
Länder
Deutschland, Frankreich, EU-Länder, Polen, Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
27/09/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NOKIA 5G
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - NOKIA 5G
Related EFSI register
08/05/2019 - NOKIA 5G
Andere Links
Übersicht
NOKIA 5G
Datenblätter
NOKIA 5G
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EU finanziert Nokias 5G-Forschung mit 500 Millionen Euro

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EU finanziert Nokias 5G-Forschung mit 500 Millionen Euro
Andere Links
Related public register
27/09/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NOKIA 5G
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - NOKIA 5G
Related EFSI register
08/05/2019 - NOKIA 5G

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen