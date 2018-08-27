Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
The project relates to the development of a new 5G network product portfolio according to the telecom industry's global 5G standards, and the complementary Internet Protocol (IP)/Optical solutions to address the transport challenges posed by the massive amount of traffic that will be generated by the 5G customers. The project will include both development of hardware and software components.
The financing will support Nokia's research and development (R&D) activities in Europe to further develop 5G, mobile technology and definition of standards. Mobile networks are evolving to deliver superior mobile broadband and communication services with increased data rates, improved coverage, availability and quality that will open up for new services and business opportunities across a broad range of industries in Europe and globally.
The research, development and innovation (RDI) activities included in the project would concern mainly software and hardware development, and are expected to be carried out in existing facilities, so no particular negative impact on the environment is expected. An Environmental Impact Assessment (EIA) is therefore not needed as per the EIA Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU. The full environmental details will however be investigated by the Bank's services during the project due diligence.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.