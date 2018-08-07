Europäische Investitionsbank vergibt unter der Investitionsoffensive für Europa ihr bislang größtes Darlehen für die irische Agrar- und Ernährungswirtschaft

Ulster Bank und Danske Bank stellen ebenfalls Darlehen bereit

Das Belfaster Agritech-Unternehmen Devenish Nutrition hat sich langfristige Finanzierungsmittel von 118 Millionen Euro für seine Forschung, Entwicklung und Wachstumspläne gesichert. Die Refinanzierung in dieser Größenordnung wurde durch ein wegweisendes Darlehen der Europäischen Investitionsbank (EIB) von 40 Millionen Euro ermöglicht, das durch Mittel der Ulster Bank und der Danske Bank ergänzt wird.

Es ist das bislang höchste Darlehen der EIB für die irische Agrar- und Ernährungswirtschaft und zugleich das erste unter der Investitionsoffensive für Europa, bei der die EIB und die Europäische Kommission als strategische Partner zusammenarbeiten.

Mit den EIB-Mitteln kann Devenish sein geplantes Global Innovation Centre in Dowth in der Grafschaft Meath aufbauen. Dort wird es sein Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsprogramm „One Health – from Soil to Society“ entwickeln und präsentieren. Die Mittel fließen außerdem in Innovations- und Forschungsvorhaben, bei denen eine Optimierung von Futtermitteln, moderne Lebensmittel, Gesundheit und Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen.

EY Ireland fungierte als Berater für Unternehmensfinanzierungen und Steuern.

Devenish hat ehrgeizige Ziele für sein langfristiges Wachstum: Bis 2021 will das Unternehmen seine Umsätze um über 100 Millionen Pfund Sterling auf rund 315 Millionen Pfund Sterling steigern und sein 450 Köpfe starkes Personal um etwa 100 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufstocken. Dabei erhält das Unternehmen gleich doppelte Unterstützung von der Ulster Bank und der Danske Bank.

Richard Kennedy, CEO der Devenish-Gruppe: „Diese umfangreichen Finanzierungsmittel bringen uns unserem Ziel, der weltweit führende Anbieter integrierter Lösungen für die tierische, menschliche und ökologische Gesundheit zu werden, einen entscheidenden Schritt näher.

Das Geld werden wir in den Ausbau unserer Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionskapazitäten stecken sowie für Fusionen und Übernahmen verwenden.

Wir freuen uns sehr, dass die EIB nicht nur in die Zukunft von Devenish, sondern auch in die Zukunft der gesamten irischen Agrar- und Ernährungswirtschaft investiert.

Auch die Ulster Bank und die Danske Bank helfen uns maßgeblich dabei, unsere künftigen Wachstumspläne umzusetzen und unsere Präsenz in inländischen und ausländischen Märkten sowie unsere weltweiten Produktionskapazitäten auszubauen.“

EIB-Vizepräsident Andrew McDowell: „Die Agrar- und Ernährungswirtschaft ist weltweit zunehmendem Wettbewerb sowie wirtschaftlichem und politischem Druck ausgesetzt. Devenish produziert seit über 60 Jahren Futtermittel. Seine fortlaufenden Investitionen zur Erforschung und Entwicklung neuer Produkte helfen dem Unternehmen, mit diesem Druck fertig zu werden.

Dies ist eine wegweisende Finanzierung für die EIB – in Irland und in der Agrar- und Ernährungswirtschaft. Das EIB-Darlehen wird Innovationen in allen Exzellenzbereichen des Unternehmens voranbringen und es Devenish ermöglichen, von seinem Sitz in Europa aus weltweit erfolgreich tätig zu sein.

Die Entwicklung neuer Futtermittel und die Verbesserung der Bodenqualität sowie der Gesundheit von Tier und Mensch und eine nachhaltige Umwelt sind wichtig für den Erfolg der Landwirtschaft und der Nahrungsmittelproduktion auf der ganzen Welt. Die Europäische Investitionsbank freut sich, mit dem heute unterzeichneten Darlehen von 40 Millionen Euro Investitionsvorhaben zu unterstützen, durch die Devenish sich als Weltklasseunternehmen etablieren kann.

Das neue Darlehen zeigt, wie die EIB in Irland direkt mit Unternehmen zusammenarbeitet und im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa bahnbrechende Innovationen in der Agrar- und Ernährungswirtschaft unterstützt.“

Eddie Cullen, geschäftsführender Direktor für das Unternehmenskundengeschäft bei der Ulster Bank:

„Die Ulster Bank freut sich, Devenish und damit eines der modernsten Unternehmen in den Bereichen Futtermittelherstellung und Lebensmittelforschung zu unterstützen. Bei unserem ersten Treffen mit dem Team war uns klar, dass wir uns ihre speziellen Bedürfnisse aufmerksam anhören und ihnen ein innovatives Finanzierungspaket bieten müssen, das zu ihrer Unternehmenskultur passt.

Das von unseren Branchenexperten maßgeschneiderte Finanzierungspaket ermöglicht es dem Unternehmen zu wachsen und seine internationalen Expansionspläne umzusetzen. Wir freuen uns darauf, Devenish auch in Zukunft zu begleiten.“

Geoff Sharpe, Leiter des Unternehmenskundengeschäfts bei der Danske Bank:

„Dank seiner starken Fokussierung auf Innovation, FuE und neue Märkte ist Devenish in den letzten Jahren enorm gewachsen, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Die Danske Bank möchte dem Unternehmen in dieser spannenden nächsten Wachstumsphase zur Seite stehen. Devenish erhält dabei nicht nur das benötigte Kapital, sondern profitiert zusätzlich von unserer Technologie und unserem Zugang zu globalen Netzwerken.“

EU-Landwirtschaftskommissar Phil Hogan: „Die irischen Agrar- und Nahrungsmittelunternehmen tragen maßgeblich zur irischen und ganz besonders zur ländlichen Wirtschaft bei. Visionär denkenden Unternehmen wie Devenish bieten sich zwar große Chancen, jedoch ist ihr Umfeld auch von starkem Wettbewerb geprägt. Ihren Wettbewerbsvorteil können sie nur durch Investitionen, vor allem in Forschung und Entwicklung, bewahren.

Angesichts der derzeitigen Unsicherheit in der irischen Agroindustrie wird das heute unter der Investitionsoffensive für Europa angekündigte Darlehen der EIB besonders begrüßt. Die EIB unterstreicht mit der Finanzierung ihre Überzeugung, dass der Sektor robust ist und seine Wachstumsmöglichkeiten und sein volles Potenzial ausschöpfen kann.

Sie zeigt damit, dass sie den ehrgeizigen Zielen des Unternehmens und der irischen Agrar- und Ernährungswirtschaft sowie deren Fähigkeit, neue globale Chancen zu nutzen, zuversichtlich gegenüber steht. Diese Zuversicht beruht vor allem auf der Tatsache, dass Devenish die Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellt.