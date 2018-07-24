CIE Automotive investiert in seine Werke in Spanien, der Tschechischen Republik, Frankreich, der Slowakei, Rumänien, Portugal und Litauen

Die Investitionen erstrecken sich über fünf Jahre bis 2022 und tragen zum Erhalt hochwertiger Arbeitsplätze bei

Den Aufbau einer innovativen und nachhaltigen europäischen Automobilindustrie fördern – das ist das Ziel der Vereinbarung, die die EIB-Vizepräsidentin Emma Navarro und der CEO des spanischen Automobilzulieferers CIE Automotive, Jesús María Herrera, heute in Bilbao unterzeichnet haben. Mit einem Darlehen über 80 Millionen Euro im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa unterstützt die EIB die Strategie des Unternehmens im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation (FEI). Die FEI-Strategie von CIE Automotive zielt vor allem auf die Entwicklung neuer Technologien ab, um das Fahrzeuggewicht zu senken und effizienter und umweltfreundlicher zu produzieren.

CIE Automotive ist ein weltweit tätiger Automobilzulieferer mit Sitz im spanischen Bilbao und will vor allem in die Entwicklung hybrider und leichter Werkstoffe investieren. Weitere Ziele seines FEI-Programms sind der Entwurf und die Herstellung neuer Komponenten für Elektrofahrzeuge. Dafür werden neue digitale Produktionsprozesse auf Basis der Kreislaufwirtschaft eingeführt, bei denen durch Recycling und die Wiederverwendung bestimmter Rohstoffe Energie effizienter eingesetzt wird.

Die EIB ermöglicht mit ihrer Finanzierung Investitionen in die Werke von CIE Automotive in Spanien, Frankreich und Portugal. Durch die Finanzierung können außerdem die Werke in der Tschechischen Republik, der Slowakei, in Rumänien, Portugal und Litauen modernisiert werden – diese Werke liegen allesamt in Konvergenzregionen.

Das Darlehen wird durch die Investitionsoffensive für Europa unterstützt. Dadurch kann die EIB Projekte finanzieren, die aufgrund ihrer Struktur oder Art einen besonderen Mehrwert bieten. Die Investitionen werden bis zum Jahr 2022 durchgeführt und tragen zum Erhalt von Arbeitsplätzen für hoch qualifizierte Beschäftigte bei. Derzeit beschäftigt CIE Automotive 23 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

„Große Unternehmen brauchen Unterstützung bei ihren Innovationen. Nur so lassen sich ihre Zukunft und ihre globale Wettbewerbsfähigkeit sichern. Als Bank der EU freut es uns, mit diesem Projekt ein multinationales Unternehmen aus Spanien zu unterstützen und damit Europas führende Stellung in der Automobilbranche zu stärken“, erklärte die EIB-Vizepräsidentin Emma Navarro heute in Bilbao. „Diese Vereinbarung macht es möglich, dass sieben europäische Länder von der EIB-Finanzierung profitieren und dass europäische Forschungseinrichtungen und Universitäten an neuen Patenten in der EU arbeiten können.“

Carlos Moedas, EU-Kommissar für Forschung, Wissenschaft und Innovation: „Dieses überaus innovative Projekt ist ein gutes Beispiel für das, was der Juncker-Plan erreichen will, nämlich den europäischen Unternehmen bei ihrer Modernisierung und Expansion sowie bei ihrer Umstellung auf saubere Technologien unter die Arme zu greifen. Ich freue mich, dass CIE Automotive mit dieser Finanzierung in der Lage ist, in seine Werke in vielen Regionen Europas zu investieren, und dass die Arbeitsplätze von Tausenden von Personen weiter gesichert sind.“

Jesús Maria Herrera, CEO von CIE Automotive: „Mit diesem neuen Finanzierungsvertrag – dem dritten zwischen der EIB und CIE in den letzten neun Jahren – konsolidiert sich unsere Beziehung, die immer ein grundlegendes Ziel hatte: die Effizienz, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit der spanischen Unternehmen im stark globalisierten Automobilsektor zu stärken. Außerdem bildet dieses Darlehen einen Teil des diversifizierten strukturellen Finanzierungsmodells für die Entwicklung des aktuellen Strategieplans der CIE-Gruppe.“

FEI-Finanzierung

Innovation und Kompetenzaufbau sind grundlegende Voraussetzungen für ein nachhaltiges Wachstum und neue Arbeitsplätze für hoch qualifizierte Beschäftigte. Beides ist entscheidend, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Daher ist die Finanzierung von Innovationen eines der vorrangigen Ziele der EIB. Im Jahr 2017 stellte sie 13 800 Millionen Euro für verschiedene FEI-Projekte zur Verfügung.

Allein in Spanien unterstützte die EIB im vergangenen Jahr Innovationsprojekte spanischer Unternehmen mit 1 446 Millionen Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 67 Prozent gegenüber ihrer Aktivität in diesem Sektor im Jahr zuvor. Insgesamt vergab die EIB-Gruppe 13 Prozent ihrer Finanzierungen in Spanien für FEI-Projekte von Unternehmen.