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CIE AUTOMOTIVE RDI & CONVERGENCE

Unterzeichnung(en)

Betrag
120.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Litauen : 2.720.000 €
Portugal : 7.200.000 €
Rumänien : 7.200.000 €
Slowakei : 8.800.000 €
Czechia : 13.040.000 €
Frankreich : 15.360.000 €
Spanien : 65.680.000 €
Industrie : 120.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/07/2018 : 2.720.000 €
24/07/2018 : 7.200.000 €
24/07/2018 : 7.200.000 €
24/07/2018 : 8.800.000 €
24/07/2018 : 13.040.000 €
24/07/2018 : 15.360.000 €
24/07/2018 : 25.680.000 €
11/09/2020 : 40.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Mai 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/07/2018
20180041
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CIE AUTOMOTIVE RDI & CONVERGENCE
CIE AUTOMOTIVE SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 120 million
EUR 160 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The projects concerns the promoter's expenditure in research, development and innovation (RDI) and capital expenditure (capex) in convergence regions for the 2018-2022 period.

This project will promote European RDI investments in light vehicle automotive components in Europe as well as capex investments in convergence regions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development that are not specifically mentioned under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (as amended by 2014/52/EU) and that are expected to be carried out in existing facilities without changing the already-authorised scope; it would therefore not require an EIA under the Directive 2011/92/EU as amended. The environmental details of the project will be reviewed by the Bank's services during the project appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation Directive 2014/24/EU, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directives 2014/24/EU as well as Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
20/07/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CIE AUTOMOTIVE RDI & CONVERGENCE
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CIE AUTOMOTIVE RDI & CONVERGENCE
Datum der Veröffentlichung
20 Jul 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
81495144
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180041
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Frankreich
Litauen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - CIE AUTOMOTIVE RDI & CONVERGENCE
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
184533921
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180041
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Frankreich
Litauen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - CIE AUTOMOTIVE RDI & CONVERGENCE
Datum der Veröffentlichung
21 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85938838
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180041
Letzte Aktualisierung
21 Sep 2018
Sektor(en)
Industrie
Länder
Tschechien, Frankreich, Litauen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
CIE AUTOMOTIVE RDI & CONVERGENCE
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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