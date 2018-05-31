Darlehen von 250 Millionen Euro für Forschung, Entwicklung und Innovation und die Schaffung des nächsten Mobilfunkstandards

5G-Technologie soll sicherer, schneller und energieeffizienter werden als der jetzige 4G-Standard

Bank der EU unterstützt das Projekt mit Garantie des Juncker-Plans

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt ein Darlehen von 250 Millionen Euro an die schwedische Telekommunikationsgesellschaft Ericsson (Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson). Das Projekt betrifft Investitionen in Forschung, Entwicklung und Innovation (FEI) für die fünfte Mobilfunkgeneration (5G). Möglich wurde die Finanzierung durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI). Der EFSI ist die tragende Säule der Investitionsoffensive für Europa, mit der die EIB-Gruppe und die Europäische Kommission die europäische Wirtschaft wettbewerbsfähiger machen wollen.

Das FEI-Vorhaben von Ericsson hat zum Ziel, Hardware und Software für das Funkzugangsnetz, das Mobilgeräte mit dem Kernnetz verbindet, das Kernnetz selbst sowie fortschrittliche Analyse- und Datenfunktionen zu entwickeln, um autonome Netze und ein 5G-Ökosystem zu ermöglichen. Die meisten FEI-Aktivitäten werden in Schweden durchgeführt, in geringem Umfang auch in Irland, Spanien, Polen und anderen EU-Ländern. Das Vorhaben läuft dieses Jahr an und dürfte bis 2020 abgeschlossen sein.

EIB-Vizepräsident Alexander Stubb: „Die Entwicklung der 5G-Technologie ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Innovationsinitiativen der Telekombranche in den kommenden Jahren. Ericsson hat den Mobilfunk von heute maßgeblich mitgestaltet – und ich glaube, wir können stolz darauf sein, dieses Vorhaben zu unterstützen. Aber wir fördern nicht nur europäische Technologieentwicklungen, sondern tragen mit diesem Projekt auch dazu bei, dass Tausende hoch qualifizierte Fachkräfte weiter in der EU arbeiten können.“

Carl Mellander, Finanzvorstand von Ericsson: „Wir freuen uns bekanntzugeben, dass wir ein neues Darlehen von der Europäischen Investitionsbank erhalten haben. Damit können wir unsere 5G-Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten fortsetzen und das Laufzeitenprofil unserer Fremdmittel verlängern.“

Jyrki Katainen, Vizepräsident der Europäischen Kommission für Arbeitsplätze, Wachstum, Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit: „Wenn es um die Entwicklung der 5G-Technologie geht, müssen wir unseren Einsatz in Europa erhöhen. Ich bin stolz darauf, dass Ericsson – ein europäisches Unternehmen – umfangreiche Investitionen tätigt, um sich mit finanzieller Unterstützung durch die EU auf 5G vorzubereiten. Eine führende Rolle im Telekommunikationssektor ist entscheidend, um unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Daher sind ausreichende Investitionen in 5G strategisch wichtig für Europa.“