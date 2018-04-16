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ERICSSON 5G

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 26.000.000 €
Irland : 35.000.000 €
Schweden : 391.000.000 €
Industrie : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/10/2019 : 13.000.000 €
31/05/2018 : 13.000.000 €
18/10/2019 : 17.500.000 €
31/05/2018 : 17.500.000 €
18/10/2019 : 24.000.000 €
31/05/2018 : 24.000.000 €
18/10/2019 : 195.500.000 €
31/05/2018 : 195.500.000 €
Andere Links
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06/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ERICSSON 5G
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23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ERICSSON 5G
Related EFSI register
16/04/2018 - ERICSSON 5G
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: Ericsson investiert mithilfe der EU in Forschung für 5G-Telekomtechnologie
Story zum Projekt
5G für kommende Generationen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Juni 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 31/05/2018
20170792
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ERICSSON 5G
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million
EUR 1451 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns the Research, Development and Innovation (RDI) investments by the promoter for the development of the fifth generation of mobile telecommunications systems (5G). It includes the development of hardware and software for the Radio Access Network (RAN), the core network, advanced analytics and data exposure functions to enable autonomous networks and an ecosystem in 5G.

The financing will support Ericsson's Research and Development (R&D) activities in Europe to further develop 5G, mobile technology and definition of standards. Mobile networks are evolving to deliver superior mobile broadband and communication services with increased data rates, improved coverage, availability and quality that will open-up for new services and business opportunities across a broad range of industries in Europe and globally.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The RDI activities included in the project will concern mainly software and hardware development and are expected to be performed in existing premises, so no particular negative impact on the environment is expected. An Environmental Impact Assessment (EIA) is therefore not needed as per EIA Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU. The full environmental details will however be investigated by the Bank's services during the project due diligence.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
06/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ERICSSON 5G
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ERICSSON 5G
16/04/2018 - ERICSSON 5G
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: Ericsson investiert mithilfe der EU in Forschung für 5G-Telekomtechnologie

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ERICSSON 5G
Datum der Veröffentlichung
6 Jun 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80195528
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170792
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Irland
Spanien
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ERICSSON 5G
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
162479797
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170792
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Irland
Spanien
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - ERICSSON 5G
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82863975
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170792
Letzte Aktualisierung
16 Apr 2018
Sektor(en)
Industrie
Länder
Schweden, Irland, Spanien, EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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06/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ERICSSON 5G
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ERICSSON 5G
Datenblätter
ERICSSON 5G
Zugehörige Pressemitteilungen
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5G für kommende Generationen

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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Weitere Veröffentlichungen