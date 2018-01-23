180 Dieselfahrzeuge werden durch neue Busse mit Erdgasantrieb ersetzt

Einige der neuen Fahrzeuge bieten Platz für mehr Fahrgäste

Palma de Mallorca bekommt ab diesem Jahr neue Stadtbusse. Die neuen, erdgasbetriebenen Fahrzeuge sind moderner, sicherer, komfortabler und umweltfreundlicher als die aktuellen Dieselmodelle, die meist älter als 14 Jahre sind. Den entsprechenden Darlehensvertrag über 30 Millionen Euro hat die Europäische Investitionsbank (EIB) heute mit den Verkehrsbetrieben der Stadt (EMT) unterzeichnet.

Das Darlehen ermöglicht außerdem den Bau einer neuen Erdgastankstelle für die neuen Busse sowie die Modernisierung der Fahrgastinformations- und Flottenmanagementsysteme der EMT, einschließlich des Systems für den Fahrkartenverkauf.

Der Darlehensvertrag wurde heute in Palma von der für Finanzierungen der EIB in Spanien und Portugal zuständigen Direktorin Birthe Bruhn-Léon und dem Geschäftsführer der EMT, Mateu Marcus, unterzeichnet. Anwesend waren dabei der Bürgermeister von Palma, Antoni Noguera, und der Stadtrat für Verkehr, Joan Ferrer. Das EIB-Darlehen wird durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) abgesichert. Der EFSI ist das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa, auch als „Juncker-Plan“ bekannt.

Die neue mit EIB-Unterstützung finanzierte Busflotte wird dazu beitragen, die Schadstoffemissionen in der mallorquinischen Hauptstadt zu reduzieren. Darüber hinaus werden die Busse mehr Fahrgäste befördern können: Einige der neuen Fahrzeuge – vor allem auf den viel genutzten Strecken – bieten mit künftig 18 Metern Länge mehr Sitzplätze als ihre 12 Meter langen Vorgänger. Durch die Modernisierung der Busflotte spart Palma außerdem Geld, da sowohl die Betriebs- als auch die Wartungskosten der neuen Fahrzeuge niedriger sind. Mit durchschnittlich 40 Millionen Fahrgästen pro Jahr ist die EMT der größte öffentliche Verkehrsbetrieb auf Mallorca.

Violeta Bulc, Europäische Kommissarin für Verkehr: „Dieses Projekt ist ein weiteres Beispiel dafür, dass der Juncker-Plan spürbare Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger Europas bietet – und auch für die Umwelt. Die neuen Busse werden den Alltag der Pendler erleichtern und der Wirtschaft vor Ort Impulse verleihen. Palma de Mallorca wird damit zu einem Vorreiter auf dem Weg zur emissionsarmen Mobilität. Ich hoffe, dass dieser Erfolg viele andere europäische Städte zur Nachahmung ermutigt.“

Das heute unterzeichnete Darlehen ist das zweite der EIB im Rahmen ihrer neuen Fazilität für umweltfreundlicheren Verkehr, mit der die Bank sauberere Verkehrsmittel fördern will. Die erforderliche langfristige Finanzierung, um das Projekt fristgerecht durchzuführen, wurde dank der Unterstützung durch die Investitionsoffensive für Europa ermöglicht.

Die ersten neuen Busse sollen dieses Jahr auf die Straßen kommen, die letzten 2023. Während der Durchführungsphase des Projekts werden insgesamt 330 Arbeitsplätze entstehen.