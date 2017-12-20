Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Materialise haben einen Finanzierungsvertrag unterzeichnet. Mit den Mitteln will das Unternehmen seine laufenden, auf Wachstum ausgerichteten Forschungs- und Entwicklungsprogramme im Zeitraum 2017-2020 finanzieren. Die Finanzierung wird durch eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) besichert, der das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa bildet.

EIB-Vizepräsident Pim van Ballekom sagte anlässlich der Unterzeichnung des Vertrags: „Eines der vorrangigen Ziele der Investitionsoffensive für Europa ist die Innovationsförderung. Und Materialise gehört unbestritten zu den innovativsten Unternehmen seiner Branche. Dank der EU-Haushaltsgarantie kann die Bank verstärkt modernste Technologien fördern. Wir sind stolz mit dieser Finanzierung Innovationen in Europa voranzubringen.“

Der heute unterzeichnete Vertrag sieht die Bereitstellung eines Darlehens von höchstens 35 Millionen Euro in zwei Tranchen vor. Die erste Tranche von höchstens 25 Millionen Euro kann im ersten Jahr der Vertragslaufzeit in Anspruch genommen werden. Die zweite Tranche kann im zweiten Jahr abgerufen werden, sofern ein bestimmter Verschuldungsgrad nicht überschritten wird. Die Laufzeit des Darlehens beträgt sechs bis acht Jahre ab dem Zeitpunkt der Auszahlung der jeweiligen Tranche.

Die Mittel werden zu einem festen Zinssatz bereitgestellt, basierend auf dem Euribor zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme des Darlehens zuzüglich einer variablen Marge. Die Marge beträgt anfänglich 1,86 Prozent und wird in Abhängigkeit von einem bestimmten EBITDA-Niveau und Verschuldungsgrad angepasst. Der Vertrag sieht die üblichen Sicherheiten, Schutzklauseln und Verpflichtungen vor.