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3D PRINTING TECHNOLOGY

Unterzeichnung(en)

Betrag
35.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 35.000.000 €
Industrie : 35.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2017 : 35.000.000 €
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01/03/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - 3D PRINTING TECHNOLOGY
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31/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - 3D PRINTING TECHNOLOGY
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: Investitionsoffensive für Europa – EIB und Materialise besiegeln Finanzierungsvertrag zur Förderung von Forschung und Entwicklung in Belgien
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN BENELUX

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Oktober 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2017
20170193
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
3D PRINTING TECHNOLOGY
LISTED COMPANY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 35 million
EUR 89 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The proposed investments include Research, Development and Innovation (RDI) activities – and to a minor extent R&D capital expenditures – on 3D printing software and related services carried out in the promoter's facilities in Belgium in the period 2017-2019.

The proposed investments are expected to support the promoter's strategy to maintain its leading market position and allow for the development of new products and solutions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The RDI activities and industrial undertakings included in the proposed investment programme are not listed in any annexes of the EIA Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. In particular, the RDI part of the project will be carried out in existing facilities, already authorised, that will not change their scope due to the project. The need for an Environmental Impact Assessment (EIA) is therefore unlikely. Nevertheless, the Bank's services will review during the project appraisal whether any of the investments requires an EIA, as well as any other environmental details of the proposed investments.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
01/03/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - 3D PRINTING TECHNOLOGY
31/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - 3D PRINTING TECHNOLOGY
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN BENELUX
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - 3D PRINTING TECHNOLOGY
Datum der Veröffentlichung
1 Mar 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76486272
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170193
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - 3D PRINTING TECHNOLOGY
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135852992
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170193
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Datenblätter
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Übergeordnetes Projekt
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen