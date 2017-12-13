Die Europäische Investitionsbank (EIB) und der Europäische Investitionsfonds (EIF), die gemeinsam die EIB-Gruppe bilden, haben heute mit der Oschadbank eine Garantievereinbarung im Rahmen der EU4Business-Initiative unterzeichnet. Dies soll die Vergabe von Darlehen im Umfang von 50 Millionen Euro an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in der Ukraine ermöglichen.

Die Garantievereinbarung sieht für jedes Darlehen eine Garantie von 70 Prozent vor. So kann die Oschadbank einheimischen KMU den Zugang zu Finanzierungen erleichtern und ihnen günstige Darlehen mit niedrigeren Besicherungsanforderungen anbieten. Die Garantievereinbarung soll zusätzliche Finanzierungen für kleine und mittlere Unternehmen in der Ukraine anstoßen, wodurch letztlich Arbeitsplätze gesichert werden und neue Geschäftschancen entstehen. Die Garantie wird von der Europäischen Union aus Mitteln der Nachbarschaftsinvestitionsfazilität im Rahmen der EU4Business-Initiative finanziert.

Die EIB-Gruppe stärkt gemeinsam mit der Europäischen Union die wirtschaftliche Entwicklung der Länder, die Assoziierungsabkommen mit der EU geschlossen haben – Georgien, Moldau und die Ukraine. Zu diesem Zweck bietet sie KMU in diesen drei Ländern gezielte finanzielle und technische Unterstützung. Mit ihrer EU4Business-Initiative fördert die EU die Entwicklung des privaten Sektors in den Ländern der Östlichen Partnerschaft: Sie unterstützt die Kreditvergabe an KMU, verbessert das Unternehmensumfeld und bietet Beratungsdienste für einheimische Unternehmen an.

Die Oschadbank ist eine Universalbank und hat in der Ukraine eine breite Palette von Finanzprodukten und Finanzdienstleistungen im Angebot. Dazu zählen Bankdienstleistungen für Privat- und Firmenkunden, Inlands- und Auslandsüberweisungen sowie Geldumtausch. In der Ukraine verfügt die Bank über 23 regionale Zweigstellen und mehr als 4 000 Geschäftsstellen im ganzen Land.

Botschafter Hugues Mingarelli, Leiter der EU-Delegation in der Ukraine: „KMU sind das Rückgrat der ukrainischen Wirtschaft. Sie brauchen einen besseren Zugang zu günstigen, langfristigen Finanzierungsmitteln. Nur so können sie weiter wachsen, auf den europäischen Markt exportieren und im ganzen Land Arbeitsplätze schaffen. Genau das wollen wir mit der EU4Business-Initiative vorrangig erreichen. Ich freue mich, dass wir heute einen wesentlichen Beitrag zu diesem vorrangigen Ziel leisten.“

Bruno Denis, Leiter der EIB-Repräsentanz in Kiew: „Die Unterstützung von KMU ist eine der Prioritäten der EIB-Gruppe. Wir fördern auf diese Weise Wirtschaftswachstum, Innovation und Beschäftigung. Wir sind davon überzeugt, dass die Oschadbank durch diese Garantievereinbarung zusätzliche Mittel für KMU bereitstellen kann. Dadurch kann sie erheblich zur wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Entwicklung des Landes beitragen.“

Martins Jansons, leitender Manager für strukturierte Finanzierungen beim EIF: „KMU sind nach wie vor der Hauptmotor für das Wirtschaftswachstum, und diese Garantie wird Darlehen von rund 50 Millionen Euro für hunderte ukrainische KMU zur Folge haben. Wenn kleine Unternehmen leichter die Finanzierungsmittel erhalten, die sie für ihre Innovations- und Expansionsbestrebungen benötigen, werden Investitionen, Beschäftigung und Wachstum überall in der Ukraine angekurbelt.“

Andriy Pyshnyy, Vorstandsvorsitzender der Oschadbank: „Es ist nur logisch, dass die Oschadbank diese Vereinbarung auf der Grundlage der EU4Business-Initiative unterzeichnet. Schließlich ist die Förderung von KMU eines unserer vorrangigsten Entwicklungsziele. Vor kurzem haben wir das Anlaufen unseres großen landesweiten Unterstützungsprogramms für kleine und mittelgroße Unternehmen bekannt gegeben. Es umfasst sowohl Beratungsdienste als auch Finanzierungen. Dieses Programm zielt in erster Linie darauf ab, KMU in verschiedenen Stadien ihrer geschäftlichen Entwicklung Hilfestellung zu leisten. Bis Ende 2020 will die Oschadbank zu den drei größten ukrainischen Banken bei den Dienstleistungen für Kleinbetriebe gehören. Als Maßstab dient uns dabei die Größe unseres Darlehensportfolios.“