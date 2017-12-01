Mit dem zwei Jahre lang abrufbaren Darlehen kann der spanische Flughafenbetreiber bis zu 50 Prozent der Investitionskosten für die Erneuerung von Inspektionsausrüstung finanzieren, die im Plan DORA 2017–2021 vorgesehen sind.

Der Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (EIB) Román Escolano und Aena-Geschäftsführer Jaime García-Legaz haben heute einen Finanzierungsvertrag unterzeichnet, durch den die EIB an Aena ein Darlehen von 400 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 20 Jahren vergibt.

Aena kann das Darlehen innerhalb der nächsten zwei Jahre abrufen, um damit bis zu 50 Prozent der Investitionskosten für Sicherheitsmaßnahmen zu finanzieren, um die Inspektionsausrüstung zu erneuern. Diese Vorhaben, die in der spanischen Flughafenregulierung DORA 2017–2021 vorgesehen sind, sollen durch den Einsatz neuer Technologien und Inspektionsausrüstungen auf Flughäfen die Sicherheitsverfahren verbessern. Damit setzt das Unternehmen die neuen EU-Vorschriften in diesem Bereich um. Durch die Maßnahmen will Aena auf den Flughäfen auch die Verfahren für die Kontrolle von Fluggästen, Gepäck und Fracht optimieren.

Der Finanzierungsvertrag wird durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) besichert. Der EFSI ist der zentrale Bestandteil der Investitionsoffensive für Europa, die auch als „Juncker-Plan“ bekannt ist.

Durch die Unterstützung aus der Investitionsoffensive für Europa kann die EIB Aena diese langfristige Finanzierung anbieten. Mithilfe der EFSI-Garantie ist die EIB in der Lage, günstige Finanzierungsmittel für Vorhaben bereitzustellen, die zu Wirtschaftswachstum und Beschäftigung beitragen.

Die EIB ist der wichtigste Darlehensgeber von Aena. Da zwischen beiden Einrichtungen eine dauerhafte Beziehung besteht, bezieht Aena die EIB in ihre langfristigen Investitionsprogramme ein.

Anlässlich der Vertragsunterzeichnung in Madrid unterstrich EIB-Vizepräsident Román Escolano: „Investitionen in die Flughafensicherheit sind von grundlegender Bedeutung. Deshalb trägt die EIB mit Finanzierungen wie dem heute unterzeichneten Darlehen an Aena dazu bei, spanische Flughäfen, die vergangenes Jahr 230 Millionen Fluggäste abgefertigt haben, mit modernsten Technologien auszustatten, die für ihre Sicherheit sorgen.“

Julian King, EU-Kommissar für die Sicherheitsunion: „Wir leben in einer Welt, in der Bedrohungen Grenzen überschreiten und sich kontinuierlich weiterentwickeln: Die Sicherheit des einen ist die Sicherheit aller. Wir verfolgen das gemeinsame Ziel, den Spielraum für Terroristen einzudämmen. Die Mittel der EU werden dazu beitragen, dass die spanischen Behörden dieses Ziel erreichen können. Das sorgt für mehr Sicherheit für uns alle.“