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AENA SECURITY INVESTMENT PLAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
510.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 510.000.000 €
Verkehr : 510.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/11/2020 : 110.000.000 €
1/12/2017 : 400.000.000 €
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14/06/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AENA SECURITY INVESTMENT PLAN
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB und Aena unterzeichnen langfristiges Darlehen von 400 Millionen Euro im Rahmen des „Juncker-Plans“ für Flughafensicherheitsvorhaben

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 April 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/12/2017
20160910
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AENA SECURITY INVESTMENT PLAN
AENA SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 510 million
EUR 852 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises investments included in the AENA Airport Regulation Document (DORA) for the period 2017-2021 with the objective of achieving compliance with the European Commission Regulation on implementation of the common basic standards on aviation security. In particular, it includes the acquisition of Explosive Detection Systems (EDS) equipment meeting Standard 3 and the adaptation of the checked baggage inspection systems and other facilities at 28 airports in the network.

The project aims to achieve full compliance of the Spanish airport network with the latest European Commission Regulation on implementation of the common basic standards on aviation security.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls outside the scope of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. As it consists of purchasing and upgrading security equipment, the project has a neutral environmental impact.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
14/06/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AENA SECURITY INVESTMENT PLAN
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AENA SECURITY INVESTMENT PLAN
Datum der Veröffentlichung
14 Jun 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75026848
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160910
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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AENA SECURITY INVESTMENT PLAN
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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