Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt der medneo-Gruppe, Berlin, einem innovativen Dienstleistungs- und Technologieanbieter für die bildgebende Diagnostik, 30 Millionen Euro zur Verfügung. Damit kann medneo seine Aktivitäten im Bereich der Radiologie ausweiten, zusätzliche Radiologiezentren eröffnen und seinen Kunden zu mehr Prozesseffizienz verhelfen. Patienten erhalten so einen besseren Zugang zu hochwertigen Radiologieleistungen ohne die üblichen langen Wartezeiten. Ermöglicht wurde die Finanzierung durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI). Der EFSI ist die tragende Säule der Investitionsoffensive für Europa, bei der die EIB-Gruppe und die Europäische Kommission als strategische Partner zusammenarbeiten, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft zu stärken.

Der für Finanzierungen in Deutschland zuständige EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle sagte: „Mit ihren Finanzierungen – insbesondere für innovative KMU – trägt die Bank der EU maßgeblich dazu bei, die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken und eine nachhaltige Entwicklung zu fördern. Unser Darlehen an medneo ist dafür ein gutes Beispiel. medneo deckt als innovativer Radiologiedienstleister Bereiche ab, in denen ein erheblicher ungedeckter Bedarf besteht. Unser Darlehen wirkt sich mit seiner langen Laufzeit und günstigen Konditionen in vielerlei Hinsicht positiv aus: medneo kann seine Aktivitäten deutlich hochfahren, seine Investitionspläne schneller umsetzen und die Marktdurchdringung vorantreiben. Dadurch entstehen auch neue Arbeitsplätze.“

Nicolas Weber, Mitgründer und Geschäftsführer von medneo: „Wir freuen uns sehr, dass die EIB unseren Beitrag zu mehr Effizienz im Radiologiebereich anerkennt. Die hohe Nachfrage nach unserem Angebot, die Eröffnung von 6 Radiologiezentren im Jahr 2017 und die zusätzlichen Finanzierungsmittel der EIB lassen uns sehr optimistisch in die Zukunft blicken.“

Pii Ketvel, CEO der MARCOL Capital Europe, die neben den drei Unternehmensgründern Miteigentümer von medneo ist: „Als paneuropäischer Investor in innovative Wachstumsunternehmen begrüßen wir sehr, dass die EIB und die EU diesen wichtigen Sektor unterstützen. Besonders beeindruckt waren wir von der Professionalität und dem Engagement der EIB-Teams, die mit uns gemeinsam die Finanzierung für medneo strukturiert haben. Wir freuen uns sehr darauf, die enge Zusammenarbeit mit den EFSI-Teams der EIB fortzusetzen. Anderen Wachstumsunternehmen können wir nur empfehlen, dies ebenso zu tun!“

Der für Arbeitsplätze, Wachstum, Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit zuständige Vizepräsident der Europäischen Kommission, Jyrki Katainen, ergänzte: „Die Investitionsoffensive kommt zunehmend Projekten im medizinischen Bereich zugute. Dabei handelt es sich um innovative Vorhaben, die mit modernsten Technologien zu einer bestmöglichen Gesundheitsversorgung beitragen. Auch das Projekt, das wir mit dem heutigen Darlehen unterstützen, gehört dazu. Die bildgebende Diagnostik wird für den Gesundheitssektor immer wichtiger. Deshalb wünsche ich medneo viel Erfolg.“