Die EIB und die Volvo Car Corporation haben einen Darlehensvertrag über 245 Millionen Euro unterzeichnet. Mit den Mitteln sollen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben in den Bereichen Konnektivität, effiziente Hybridmotoren, Elektrofahrzeuge mit großer Reichweite und Fahrerassistenzsysteme finanziert werden. Möglich wurde die Finanzierung durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI), das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa. Der EFSI wurde von der EIB-Gruppe und der Europäischen Kommission ins Leben gerufen, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft zu erhöhen.

EIB-Vizepräsident Alexander Stubb, zuständig für Finanzierungen in nordeuropäischen Ländern: „Wir freuen uns sehr, einen europäischen Autohersteller auf dem Weg zur Elektromobilität und zum autonomen Fahren zu unterstützen. Die Forschungs- und Entwicklungsprojekte von Volvo Cars werden die Autos sicherer, sauberer und umweltfreundlicher machen. Das kommt uns allen zugute.“

Die Automobilindustrie steht vor großen Herausforderungen: Die neuen Technologien erfordern hohe Investitionen, während gleichzeitig der Wettbewerb durch branchenfremde Akteure zunimmt.

Das Darlehen der EIB dient zur Finanzierung von vier Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, mit denen Volvo diese Herausforderungen angeht. Das erste Projekt betrifft die Entwicklung neuer kraftstoffsparender Motoren und konzentriert sich ausschließlich auf Benzinmotoren. Im zweiten Projekt geht es um aktive Sicherheitssysteme und -funktionen wie Kollisionsvermeidung und leistungsfähigere Fahrerassistenzfunktionen. Das dritte Projekt beinhaltet die Entwicklung einer neuen Konnektivitäts- und Infotainmentplattform mit einer Notruffunktion und verbesserter Navigation. Ziel des vierten Projekts ist die Entwicklung und Einführung eines neuen batteriebetriebenen Elektrofahrzeugs bis zum Jahr 2019.

Der für Arbeitsplätze, Wachstum, Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit zuständige Vizepräsident der Europäischen Kommission, Jyrki Katainen, stellte fest: „Die Investitionsoffensive für Europa treibt Innovationen in ganz Europa voran, und die heutige Bekanntgabe ist ein weiteres Beispiel dafür. Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von Volvo werden die Grenzen der Automobiltechnik verschieben und uns einen weiteren Schritt in Richtung einer emissionsarmen Wirtschaft voranbringen.“