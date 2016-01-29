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VOLVO CARS INNOVATIVE TECHNOLOGIES RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
345.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 345.000.000 €
Industrie : 345.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/12/2020 : 100.000.000 €
8/11/2017 : 245.000.000 €
Andere Links
Related public register
16/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VOLVO CARS INNOVATIVE TECHNOLOGIES RDI
Related public register
21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - VOLVO CARS INNOVATIVE TECHNOLOGIES RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: Investitionsoffensive für Europa - EIB finanziert Forschung und Entwicklung bei Volvo

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Januar 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/11/2017
20160129
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
VOLVO CARS INNOVATIVE TECHNOLOGIES RDI
VOLVO CAR CORP
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 345 million
EUR 497 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

R&D aimed at the development of fuel efficient powertrains, active safety systems and telematics, and related vehicle technologies.

The project will contribute to increasing the promoter's know-how and, among others, is expected to lead to fuel efficiency and the reduction of CO2 emissions and other local pollutants from motor vehicles.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorised, and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU. The Bank's services will review during the project appraisal whether any of the investments could fall under Annex II of the EIA Directive, as well as any other environmental details of the project.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having a status of contracting authority. Thus it is not covered by EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
16/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VOLVO CARS INNOVATIVE TECHNOLOGIES RDI
21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - VOLVO CARS INNOVATIVE TECHNOLOGIES RDI
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: Investitionsoffensive für Europa - EIB finanziert Forschung und Entwicklung bei Volvo

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VOLVO CARS INNOVATIVE TECHNOLOGIES RDI
Datum der Veröffentlichung
16 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68888405
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160129
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - VOLVO CARS INNOVATIVE TECHNOLOGIES RDI
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
160376418
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160129
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
16/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VOLVO CARS INNOVATIVE TECHNOLOGIES RDI
Related public register
21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - VOLVO CARS INNOVATIVE TECHNOLOGIES RDI
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Übersicht
VOLVO CARS INNOVATIVE TECHNOLOGIES RDI
Datenblätter
VOLVO CARS INNOVATIVE TECHNOLOGIES RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: Investitionsoffensive für Europa - EIB finanziert Forschung und Entwicklung bei Volvo

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: Investitionsoffensive für Europa - EIB finanziert Forschung und Entwicklung bei Volvo
Andere Links
Related public register
16/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VOLVO CARS INNOVATIVE TECHNOLOGIES RDI
Related public register
21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - VOLVO CARS INNOVATIVE TECHNOLOGIES RDI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen