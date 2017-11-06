Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit der UniCredit Bank eine Darlehensvereinbarung über 50 Millionen Euro unterzeichnet. Dies ist die erste Finanzierung für eine Geschäftsbank in Rumänien im Rahmen des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI).

Die UniCredit Bank wird mit dem Darlehen innovative – gemessen an den InnovFin-Kriterien(1) – oder risikoreichere Projekte von KMU, Midcap-Unternehmen, Start-ups und sonstigen Unternehmen finanzieren, die Arbeitsplätze schaffen, insbesondere für junge Menschen. Die Bank ist damit die erste rumänische Geschäftsbank, die von der EU-Haushaltsgarantie im Rahmen des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) profitiert. Der EFSI ist die Finanzierungskomponente der Investitionsoffensive für Europa, die auch als „Juncker-Plan“ bekannt ist.

EIB-Vizepräsident Andrew McDowell erklärte: „Die Arbeit die Europäischen Investitionsbank in Rumänien nimmt allmählich an Fahrt auf. Wir setzen uns stark für das Wachstum der rumänischen Wirtschaft ein und freuen uns, im Rahmen des Juncker-Plans mit der UniCredit Bank zusammenzuarbeiten. Sie ist ein langjähriger Partner der EIB-Gruppe in Rumänien. Mit dem Darlehen ergänzen wir unsere traditionellen Finanzierungsaktivitäten und stellen langfristige, günstige Mittel für innovative KMU und Start-ups bereit, was zusätzlich für neue Arbeitsplätze in diesem wichtigen EU-Land sorgen wird.“

Corina Crețu, EU-Kommissarin für Regionalpolitik: „Kleine Unternehmen spielen für die Volkswirtschaft Rumäniens eine entscheidende Rolle: Sie bringen innovative Produkte auf den Markt und schaffen Arbeitsplätze für die Menschen vor Ort. Um die Wirtschaft voranzubringen, brauchen sie einen besseren Zugang zu Finanzierungsmitteln, und genau diese Mittel bietet der Europäische Fonds für strategische Investitionen zusammen mit den Kohäsionsfonds. Die Vereinbarung zwischen der Europäischen Investitionsbank und UniCredit ermöglicht eine Unterstützung von 50 Millionen Euro für rund 100 KMU aus dem ganzen Land. Ich freue mich und bin stolz auf den Beitrag des Juncker-Plans zum Wachstum Rumäniens.“

Der CEO der UniCredit Bank, Rasvan Radu, erklärte: „Die UniCredit Bank setzt sich aktiv für die Finanzierung der Realwirtschaft Rumäniens ein. Mit der neuen Darlehensvereinbarung und durch die aktive Unterstützung der Investitionen unserer Kunden können wir weiter zur Entwicklung von KMU, Midcap-Unternehmen, Start-ups und innovativen Unternehmen in Rumänien aus verschiedenen Branchen beitragen. Wir erleichtern ihnen den Zugang zu Finanzierungen, die zudem günstigere Konditionen aufweisen. Vor allem für innovative Projekte, die die Kriterien der Horizont-2020-Initiative „InnovFin – EU-Mittel für Innovationen“ erfüllen, sollen die Möglichkeiten der Darlehensfinanzierung verbessert werden.“