Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt dem schwedischen Unternehmen inRiver AB acht Millionen Euro bereit. Damit will der Entwickler von cloudbasierten Lösungen für das Produktinformationsmanagement (PIM) in seinem schnell wachsenden Marktsegment wettbewerbsfähiger werden. Das Darlehen fällt unter die Europäische Fazilität für Wachstumsfinanzierungen, die durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) unterstützt wird. Der EFSI ist das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa.

PIM-Software ist für Unternehmen aus dem Einzelhandel ein unverzichtbares Tool, um der Komplexität und Vielzahl der digitalen Informationskanäle Herr zu werden. Die Nachfrage nach derartiger Software nimmt stetig zu. Durch die EIB-Finanzierung kann inRiver in die Forschung und Entwicklung investieren, seine Marktreichweite vergrößern und seinen Kundenstamm weiter ausbauen, zu dem internationale Großunternehmen wie etwa Volvo, Intersport, Fujifilm oder Skullcandy gehören.

„Wenn wir die Wettbewerbsfähigkeit und die Digitalisierung in Europa fördern wollen, müssen wir wachstumsstarken Unternehmen, die sich in einer frühen Entwicklungsphase befinden, den Zugang zu Finanzierungsmitteln ermöglichen“, erklärte der für Finanzierungen in den nordischen Ländern zuständige Direktor der EIB Romualdo Massa Bernucci. „Wir freuen uns, inRiver bei seiner FEI- und Wachstumsstrategie unterstützen zu können. Genau solche Unternehmen stärken Europas Stellung als bedeutender Technologieanbieter und schaffen europaweit hochwertige Arbeitsplätze.“

„Als erster Anbieter von cloudbasierten Lösungen für das Produktinformationsmanagement verzeichnen wir sowohl in Europa als auch in Nordamerika ein kräftiges Wachstum“, sagte Niclas Mollin, der CEO von inRiver. „Mit der EIB-Finanzierung können wir unser Wachstum weiter ausbauen und Marketingabteilungen in aller Welt noch leistungsfähigere Lösungen bieten.“

Das Besondere an der Vereinbarung mit inRiver ist die Finanzierung durch das Quasi-Eigenkapital-Produkt der EIB, das erst seit 2015 auf dem Markt angeboten wird. Quasi-Eigenkapital verbindet die Vorteile eines langfristigen Darlehens mit einem Rückzahlungsmodell, das sich nach den Ergebnissen des Unternehmens richtet. Eine solche Finanzierung stärkt das wirtschaftliche Eigenkapital des Darlehensnehmers, ohne die Anteile der bestehenden Anleger zu verwässern. Möglich wird dieser Einsatz von Quasi-Eigenkapital der EIB durch die Investitionsoffensive für Europa. Die EIB kann dadurch verstärkt hochgradig innovative Unternehmen unterstützen, die anderenfalls nicht für eine Finanzierung infrage kämen.