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INRIVER (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
8.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 8.000.000 €
Industrie : 8.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/06/2017 : 4.000.000 €
21/06/2017 : 4.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: Innovative Finanzierung digitaler Dienstleistungen - EIB unterstützt inRiver mit acht Millionen Euro im Rahmen des Juncker-Plans

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 Dezember 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/06/2017
20160808
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
INRIVER (EGFF)
inRiver AB
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 8 million
EUR 24 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project that the Bank would finance addresses the transformation of the promoter's business towards a software as a service (SaaS) model through the development of REST API to adapt to cloud based services; use of stateless servers, multi-tenant offerings; automated billing systems; machine-learning solutions; pre-built industry models; improved management views and advanced analytics.

The proposed loan would enable inRiver to scale up its research and development (R&D) and expand its reach in a fast-growing market. The loan would also contribute to supporting and creating highly skilled jobs in Europe.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in the development of innovative software solutions for marketing professionals. Full environmental details will be checked during the appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Environmental and Social Completion Sheet - INRIVER (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
150543892
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160808
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INRIVER (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
20 Jul 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
72461559
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160808
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
INRIVER (EGFF)
Datenblätter
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Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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