© SENER

Mit dem EIB-Darlehen will das spanische Ingenieurunternehmen neue Technologien und Produkte in den Bereichen erneuerbare Energien, Raumfahrt, Infrastruktur und Verkehr sowie Schiffbau entwickeln.

Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt dem multinationalen Anlagenbauer Sener 110 Millionen Euro für Investitionen in Forschung, Entwicklung und Innovation bereit. Damit will das Unternehmen die technologische Differenzierung im Bereich ingenieurtechnischer Lösungen vorantreiben und international noch wettbewerbsfähiger werden. Das Darlehen, das EIB-Vizepräsident Román Escolano und Jorge Unda, Geschäftsführer von Sener, im nordspanischen Getxo (Provinz Bizkaia) unterzeichnet haben, wird durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) unterstützt. Der EFSI ist der zentrale Bestandteil der Investitionsoffensive für Europa, auch als „Juncker-Plan“ bekannt.

Sener setzt bei Forschung, Entwicklung und Innovation (FEI) international Maßstäbe. Das Unternehmen entwickelt technisch komplexe Projekte und verfolgt einen multidisziplinären Ansatz, der den gesamten Produktionsprozess umfasst. Durch die von der EIB mitfinanzierten Innovationsvorhaben kann das Unternehmen neue Ingenieurdienstleistungen anbieten und innovative Technologien für zahlreiche Sektoren entwickeln.

Ein weiterer FEI-Schwerpunkt des Unternehmens ist die Raumfahrt, ein Sektor, in dem Sener über langjährige Erfahrung verfügt. Mit der EIB-Finanzierung kann das Unternehmen neue Satelliten entwickeln, innovative Antriebssysteme für die Raumfahrt entwerfen und Instrumente zur Erdbeobachtung verbessern. Auch im Schiffbau soll investiert werden. Hier will Sener die Kapazitäten seines Systems FORAN erweitern, um der künftigen internationalen Nachfrage nach Lösungen für den Entwurf und Bau von Schiffen zu entsprechen. Darüber hinaus sind Investitionen im Bereich Infrastruktur und Verkehr geplant.

Das Darlehen wird durch die Investitionsoffensive für Europa unterstützt. Dadurch kann die EIB Projekte finanzieren, die an sich zwar risikoreicher sind, aber auch einen großen Beitrag zu Wirtschaftswachstum und Beschäftigung leisten können. Sener Ingeniería y Sistemas beschäftigt 2 400 Mitarbeiter und kann während der Durchführung der von der EIB mitfinanzierten Innovationsvorhaben weitere Arbeitsplätze für hochqualifizierte Fachkräfte schaffen, vor allem für Wissenschaftler und Ingenieure.

EIB-Vizepräsident Román Escolano erklärte anlässlich der Unterzeichnung der Darlehensvereinbarung: „Sener kann mit der EIB-Finanzierung in Spanien einen sehr wichtigen Beitrag leisten, um die Entwicklung der europäischen Raumfahrttechnologie voranzutreiben und neue, wegweisende Dienstleistungen im Bereich der erneuerbaren Energien zu erarbeiten. Auch die Forschung in Spanien wird von dieser Vereinbarung erheblich profitieren, denn an dem Projekt sind zahlreiche Universitäten und Forschungszentren des Landes beteiligt. Damit trägt die EIB maßgeblich dazu bei, dass in zahlreichen Wirtschaftszweigen Arbeitsplätze für hochqualifizierte Fachkräfte entstehen.“

Der Geschäftsführer von Sener, Jorge Unda, kommentierte das Darlehen wie folgt: „Sener freut sich sehr, dass eine Einrichtung wie die EIB uns bei unseren gezielten Innovationsvorhaben in den Bereichen Energie, Infrastruktur und Verkehr, Luft- und Raumfahrt sowie Schiffbau unterstützt. Unsere Ingenieure werden in den kommenden vier Jahren weiter moderne Technologien entwickeln, die effizienter, sicherer und umweltfreundlicher sind und allen Menschen zugutekommen.“