Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Fraport Greece haben zwei Darlehensverträge über insgesamt 280 Millionen Euro unterzeichnet. Die Mittel sind für die Modernisierung von 14 griechischen Regionalflughäfen bestimmt. Das Darlehen ist durch die EU-Haushaltsgarantie im Rahmen des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) – dem Kernstück der Investitionsoffensive für Europa – abgesichert.

Mit dem Finanzierungsbeitrag der EIB von 280,4 Millionen Euro werden in Kürze anstehende Bauarbeiten an den 14 Flughäfen mitfinanziert, z. B. die Sanierung und Modernisierung der Terminals und die Verbesserung der Sicherheit und Flugfeldinfrastruktur. Von den Investitionsvorhaben profitiert die Tourismusbranche – ein wichtiger Motor der griechischen Wirtschaft.

Der für Finanzierungen in Griechenland zuständige EIB-Vizepräsident Jonathan Taylor sagte: „Die Europäische Investitionsbank freut sich, dieses auf regionaler und nationaler Ebene bedeutende Projekt mitzufinanzieren. Sie hilft damit nicht nur, neue Arbeitsplätze zu schaffen, sondern kurbelt auch den Tourismus an. Dieser Sektor hat während der Krise bewiesen, wie wichtig und widerstandsfähig er ist. Die Bank der EU wird auch weiterhin wichtige Vorhaben in Griechenland mitfinanzieren, die das Wachstum fördern und zur Schaffung von dauerhaften, hochwertigen Arbeitsplätzen beitragen.“

Pierre Moscovici, EU-Kommissar für Wirtschafts- und Finanzangelegenheiten, Steuern und Zoll, sagte: „Moderne Infrastrukturanlagen werden eine wichtige Rolle für die wirtschaftliche Erholung Griechenlands spielen. Dafür sind laufende Investitionen notwendig, damit das Land sein volles Potenzial für die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Förderung von Wachstum entfalten kann. Der Finanzierungsvertrag, für den auch die Kommission grünes Licht gegeben hat, wird private Investitionen für die Modernisierung von Infrastrukturanlagen mobilisieren, die das Wachstum begünstigen und letztlich auch dem Tourismus und der Mobilität zugutekommen. Dies ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass die Europäische Kommission vor allem Investitionsvorhaben unterstützen möchte, die das Wachstum und die Entwicklung fördern.“

Fraport Greece wird dem Hellenic Republic Asset Development Fund für zwei Konzessionen mit 40-jähriger Laufzeit für 14 griechische Regionalflughäfen (7+7) 1,2 Milliarden Euro zahlen. Neben der EIB stellt ein Konsortium aus der Alpha Bank, der Schwarzmeer-Handels- und Entwicklungsbank, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und der International Finance Corporation langfristige Finanzierungsmittel für das Projekt bereit.

Die Konzessionen gelten für die folgenden 14 Flughäfen: Aktion, Chania (Kreta), Kavala, Kefalonia, Kerkyra (Korfu), Kos, Mitilini, Mykonos, Rhodos, Samos, Santorini, Skiathos, Thessaloniki – die zweitgrößte griechische Stadt – und Zakynthos. Im Jahr 2016 wurden auf diesen Flughäfen rund 25,2 Millionen Passagiere abgefertigt.