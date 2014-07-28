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GREEK REGIONAL AIRPORTS PPP

Unterzeichnung(en)

Betrag
280.404.133 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 280.404.133 €
Verkehr : 280.404.133 €
Unterzeichnungsdatum
24/03/2017 : 130.404.133 €
24/03/2017 : 150.000.000 €
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12/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GREEK REGIONAL AIRPORTS PPP
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11/10/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - GREEK REGIONAL AIRPORTS PPP
Zugehörige Pressemitteilungen
Griechenland: EIB stellt 280 Millionen Euro für die Modernisierung von 14 Flughäfen bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 Juli 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/03/2017
20140095
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GREEK REGIONAL AIRPORTS PPP
HELLENIC REPUBLIC and HELLENIC REPUBLIC ASSET DEVELOPMENT FUND SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Not disclosed.
Not disclosed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the financing, design and construction of the expansion or refurbishment of a number of airports in Greece that are to be privatised by the Greek Government under the terms of a 40 year upgrade, maintenance, management and operation concession agreement.

The works represent the imminent capital expenditure requirements which are anticipated to address existing capacity shortfalls and current service level deficiencies at a number of Greek airports. The upgrading of the regional airports is expected to enhance Greece's profile as a tourist destination, thus significantly contributing to the country's growth potential.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Promoter’s technical advisers have identified several elements of anticipated Imminent Works, such as expansions to existing passenger terminals or the construction of new ones, which would normally be classified under Annex II of the EU EIA Directive 2009 2011/92/EC, meaning that the Competent Authority makes the decision as to whether a formal EIA is required or not. This, the status of any pre-existing environmental permits and whether the project falls under the requirements of the EU SEA Directive 2001/42/EC will be reviewed and assessed during project appraisal.

The Promotor has classified the concession as a service concession. Its award therefore falls outside the current scope of the EU procurement regime. The Bank will require the Grantor to ensure that the procurement of the concession complies with the relevant principles of the EU Treaty and applicable national legislation. The downstream concessionaire will be a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it will not be covered by the EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
12/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GREEK REGIONAL AIRPORTS PPP
11/10/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - GREEK REGIONAL AIRPORTS PPP
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Zugehörige Pressemitteilungen
Griechenland: EIB stellt 280 Millionen Euro für die Modernisierung von 14 Flughäfen bereit

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GREEK REGIONAL AIRPORTS PPP
Datum der Veröffentlichung
12 Dec 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56481146
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140095
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - GREEK REGIONAL AIRPORTS PPP
Datum der Veröffentlichung
11 Oct 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
166378440
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20140095
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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GREEK REGIONAL AIRPORTS PPP
Datenblätter
GREEK REGIONAL AIRPORTS PPP
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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