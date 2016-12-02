© Maspex

Die Europäische Investitionsbank (EIB) gewährt der polnischen Maspex-Gruppe, einem der größten Lebensmittelunternehmen Mittel- und Osteuropas, ein Darlehen von 60 Millionen Euro (rund 267 Millionen polnische Zloty). Mit den Mitteln wird die Erweiterung und Modernisierung der Produktions- und Lagergebäude des Unternehmens finanziert. Ein Teil der EIB-Gelder (30 Millionen Euro) stammt aus dem Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI), einem Kernelement der Investitionsoffensive für Europa der Europäischen Kommission.

Maspex führt derzeit ein strategisches Investitionsprogramm durch, um durch die Optimierung der Logistik, die Erweiterung der Produktion und Effizienzverbesserungen die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu erhöhen. Das von der EIB unterstützte Projekt umfasst die Erweiterung, Sanierung und Modernisierung von Fertigungsstätten für Produkte wie Fruchtsäfte, Teigwaren, Obst- und Gemüsekonserven, die Installation neuer Verarbeitungs- und Konservierungsanlagen für Obst und Gemüse und die Entwicklung von drei fortgeschrittenen automatisierten Logistik- und Lagereinrichtungen in Lublin, Olsztynek und Łowicz. Mit seinen Umweltinvestitionen wird das Unternehmen die Energieeffizienz steigern und die Erzeugung erneuerbarer Energien ausbauen. Vorgesehen sind der Bau einer kleinen Biogasanlage in Tychy und die Installation von Solarmodulen in Olsztynek. Mit dem Investitionsprogramm wird das Unternehmen seine Marktposition stärken können. Gleichzeitig werden in Polen mehr als 150 neue Arbeitsplätze geschaffen und bestehende Arbeitsplätze gesichert.

Der für Finanzierungen in Polen zuständige EIB-Vizepräsident Vazil Hudák sagte: „Die Förderung innovativer und umweltfreundlicher Investitionsvorhaben von Wachstumsunternehmen in Europa zählt zu den vorrangigen Zielen der EIB, der Bank der EU. Daher freuen wir uns, Maspex bei seinen Plänen zu unterstützen. Die Investitionen werden die Wettbewerbsfähigkeit und Energieeffizienz des Unternehmens steigern und darüber hinaus zur Schaffung von neuen Arbeitsplätzen beitragen. Genau darum geht es beim EFSI – um mehr Wachstum und Beschäftigung. Wir freuen uns darauf, weitere Investitionsvorhaben dieser Art in Polen zu fördern.“

Elżbieta Bieńkowska, EU-Kommissarin für Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU, erklärte: „Der heute unterzeichnete Vertrag macht deutlich, wie die Investitionsoffensive für Europa helfen kann, Industrieanlagen zu modernisieren, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und Arbeitsplätze zu sichern. Ich hoffe sehr, dass in Polen in den kommenden Monaten und Jahren weitere Vereinbarungen dieser Art geschlossen werden.“

Bogdan Tyrybon, Business Supply Chain General Manager der Maspex-Gruppe, fügte hinzu: „Die Vorhaben der Maspex-Gruppe werden erstmals durch Investitionsdarlehen der Europäischen Investitionsbank gefördert. Das Darlehen gewährt uns Finanzierungsmittel zu niedrigeren Zinssätzen und mit längeren Laufzeiten, als sie von Geschäftsbanken angeboten werden. Das macht die geplanten Vorhaben noch effektiver und gibt uns die Möglichkeit, flexibler auf Kundenbedürfnisse zu reagieren. Investitionen in die Logistik sind für uns von großer Bedeutung, weil wir auf unser Handelsumfeld reagieren müssen. Die Erwartungen, die Kunden an ihre Lieferanten stellen, verändern sich rasant. Indem wir unsere Logistikdienstleistungen auf höchstem Niveau halten, sichern wir uns einen klaren Wettbewerbsvorteil.“

Die Investitionsvorhaben der Maspex-Gruppe werden im Zeitraum 2016-2018 durchgeführt. Mit den Investitionsaufwendungen wird der Bau neuer Produktionshallen finanziert, die mit modernen Produktionslinien ausgestattet werden. Darüber hinaus werden in den Werken in Lublin, Olsztynek und Łowicz drei moderne Logistikzentren errichtet:

In Lublin hat das Unternehmen Lubella, in Polen Marktführer für Teigwaren, vor kurzem die erste Investitionsphase abgeschlossen. In weniger als einem Jahr wurde eine moderne Produktions- und Lagerhalle gebaut. Das Gebäude beherbergt umfassende betriebliche Sozialeinrichtungen und Büroräume mit einer Nutzfläche von insgesamt über 13 000 m2. In der nächsten Etappe des Projekts, das bereits in die Umsetzungsphase eingetreten ist, wird ein modernes Lager errichtet. Das Lager wird mit einem automatisierten Steuerungssystem und mit Palettenfördertechnik ausgerüstet, einschließlich eines automatisierten Hochregallagersystems. Außerdem werden Produktionslinien für Teigwaren beschafft.

Am Werk in Olsztynek, wo unter anderem Säfte der Marke Kubuś hergestellt werden, wird eine moderne Produktionshalle mit einem Hochregallager für 30 000 Palettenplätze errichtet.