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FOOD LOGISTICS AND PRODUCTION MODERNISATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 60.000.000 €
Industrie : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/12/2016 : 30.000.000 €
1/12/2016 : 30.000.000 €
Andere Links
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30/09/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FOOD LOGISTICS AND PRODUCTION MODERNISATION
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24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - FOOD LOGISTICS AND PRODUCTION MODERNISATION
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: Investitionsoffensive für Europa: EIB fördert innovative Lebensmittellogistik und -produktion von Maspex in Polen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Juli 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/12/2016
20150761
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FOOD LOGISTICS & PRODUCTION MODERNISATION
Private company
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 60 million
EUR 121 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The operation consists of the expansion and modernisation of promoter's production and storage facilities in Poland. The project will be implemented in the period 2016-2018 and is being carried out by a private industrial company active in the food and drinks sector in central and eastern Europe.

The investment underpins the promoter's strategy to increase competitiveness of its businesses through modernisation and expansion of its production sites and warehouses.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The operation includes several investments which might fall under Annex II of Directive 2011/92/EU. An environmental impact assessment (EIA) might be required by the authorities. All aspects related to the environmental impact and permits will be verified during the project's appraisal. The impact on the environment and on the sites of nature conservation are expected to be minor.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
30/09/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FOOD LOGISTICS AND PRODUCTION MODERNISATION
24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - FOOD LOGISTICS AND PRODUCTION MODERNISATION
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: Investitionsoffensive für Europa: EIB fördert innovative Lebensmittellogistik und -produktion von Maspex in Polen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FOOD LOGISTICS AND PRODUCTION MODERNISATION
Datum der Veröffentlichung
30 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
69762921
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150761
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - FOOD LOGISTICS AND PRODUCTION MODERNISATION
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
164763268
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150761
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
FOOD LOGISTICS & PRODUCTION MODERNISATION
Datenblätter
FOOD LOGISTICS AND PRODUCTION MODERNISATION
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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