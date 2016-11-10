Die Europäische Investitionsbank (EIB) unterstützt den Gruppo Dolomiti Energia mit einem Darlehen von 100 Millionen Euro bei der Umsetzung seines Entwicklungsprogramms für 2017-2020. Das Darlehen wird durch eine Garantie aus dem Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) besichert, der zum Investitionsplan für Europa gehört (der sogenannte „Juncker-Plan“).

Die EIB-Mittel decken etwa die Hälfte des Gesamtfinanzierungsbedarfs des Investitionsprogramms, das auf die Erneuerung und den Ausbau des Gas- und Stromverteilungsnetzes und den Ausbau und die Instandhaltung der Wasserkraftanlagen in der Provinz Trient in Norditalien abzielt, dem Haupttätigkeitsgebiet von Dolomiti Energia (1 400 Beschäftigte, 1,3 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2015).

„Der Investitionsplan für Europa bewirkt einen umfangreichen Zusatznutzen für die EIB-Finanzierungstätigkeit, sowohl zugunsten großer als auch mittelgroßer Unternehmen. Die Operation mit Dolomiti Energia steht in Einklang mit unseren vorrangigen Finanzierungszielen im Bereich des Ausbaus von Stromnetzen, der Steigerung der Energieeffizienz und der Bekämpfung des Klimawandels“, erklärte Miguel Morgado, Direktor für Finanzierungsoperationen im Adriaraum.

Beatrice Covassi, Leiterin der Vertretung der Kommission in Italien, sagte: „Wir begrüßen dieses neue Projekt, das in Italien dank des „Juncker-Plans“ durchgeführt wird, um das Gas- und Stromverteilungsnetz und die Wasserkraftanlagen zu verbessern. Investitionen in die Energieversorgung sind von strategischer Bedeutung für die Zukunft Europa. Deswegen gehören sie zu den zehn vorrangigen Zielen der Juncker-Kommission. Dieses Vorhaben reiht sich in die umfangreiche Zahl von Projekten in Italien ein, die im Rahmen des Investitionsplans durchgeführt werden, dessen größter Nutznießer bisher Italien ist.“

„Die Tatsache, dass uns dieses Darlehen mit der Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen gewährt wurde, beweist für uns die Qualität der von uns durchgeführten Projekte“, sagte Rusi Oss, Präsident der Holding Dolomiti Energia. „Dank der positiven Einschätzung unseres Investitionsprogramms für die kommenden vier Jahre durch die EIB wird es uns möglich sein, noch effizienter den lokalen Energiebedarf zu decken und dabei zum Wachstum und zur Nachhaltigkeit der Gebiete beizutragen, in denen wir tätig sind.“