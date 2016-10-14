DAHER-Generaldirektor Didier Kayat und EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle haben in Anwesenheit des französischen Staatssekretärs für die Industrie Christophe Sirugue einen Darlehensvertrag über 60 Millionen Euro unterzeichnet. Die Mittel sollen dem Investitionsprogramm des Konzerns zufließen. Eine EU-Haushaltgarantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen, der für die Investitionsoffensive für Europa („Juncker-Plan“) eingerichtet wurde, hat diese Finanzierung ermöglicht. Erstmals vergibt die Europäische Investitionsbank (EIB) damit ein direktes Darlehen im Rahmen der Investitionsoffensive in der Region Pays de la Loire. DAHER wird mit seinem Investitionsprogramm im Umfang von über 120 Millionen Euro die Grundlagen schaffen, um seine Kunden bei ihrer künftigen Entwicklung unterstützen zu können: Das Unternehmen plant, seine Anlagen zu modernisieren, seine Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und die französischen Produktionsstandorte zu digitalisieren.

Ein wichtiger Schritt für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit

Mit dem Darlehen sollen Innovationsvorhaben an den französischen Unternehmensstandorten von DAHER finanziert werden, wobei das EIB-Darlehen jeweils bis zu 50 Prozent der Projektkosten decken kann. Insgesamt plant das Unternehmen, innerhalb von drei Jahren mehr als 120 Millionen Euro zu investieren.

DAHER strebt mit dem Investitionsprogramm folgende Ziele an:

Ausbau des firmeneigenen Know-hows in den Bereichen Engineering, Konstruktion und Fertigung für große Flugzeugprogramme von Kunden wie Airbus, ATR, Gulfstream usw.

Entwicklung von Zukunftstechnologien, die die Position des Unternehmens untermauern und gleichzeitig die einzelnen Glieder seiner Zuliefererkette optimieren. Hiervon dürften die in der Luftfahrt tätigen Kunden sowie moderne Technologien profitieren.

„Die Modernisierung des Produktionsapparats ist für die Luftfahrt von grundlegender Bedeutung. Über die Hälfte aller Arbeitsplätze der Branche sind in der Produktion angesiedelt, und die Wertschöpfung erfolgt vor allem entlang der Zuliefererkette. Die Investition von DAHER mit Unterstützung der Europäischen Investitionsbank folgt voll und ganz unserer Initiative „Industrie der Zukunft“, die wir als künftigen Motor unserer Industrie vorantreiben. Das neue Darlehen im Rahmen des Juncker-Plans bestätigt Europas Engagement für die internationale Wettbewerbsfähigkeit der französischen Industrie und sein Ja zu Investitionen, um das Wachstum anzukurbeln“, erklärte Frankreichs Staatssekretär für die Industrie Christophe Sirugue.

„Das Darlehen mit zehn Jahren Laufzeit passt perfekt zur Strategie von DAHER, in deren Fokus langfristige Industrie- und Luftfahrtprogramme stehen. Die Mittel werden über unser Investitionsprogramm eingesetzt, um unsere industriellen Verfahren zu modernisieren, zu automatisieren und effizienter zu machen. Innovation steht mehr denn je im Zentrum unserer Unternehmensstrategie, denn sie garantiert unsere weltweite Wettbewerbsfähigkeit. Die Darlehenszusage der Europäischen Investitionsbank erfüllt uns auch mit Stolz: DAHER ist ein wichtiger, innovativer Akteur der Branche. Sie bestätigt, dass unsere Strategie finanziell tragfähig und robust ist“, unterstrich DAHER-Generaldirektor Didier Kayat.

„Dieses erste direkte Darlehen der Europäischen Investitionsbank im Rahmen des Juncker-Plans, das die Region Pays de la Loire betrifft, ist ein starkes Signal für Innovation und für die Industrie der Zukunft“, betonte EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle bei der Unterzeichnung. „Innovation gilt als Motor für Beschäftigungswachstum und internationale Wettbewerbsfähigkeit. Deshalb liegt es in unserer Verantwortung, maßgeschneiderte Finanzprodukte anzubieten, um die technische und industrielle Exzellenz der Unternehmen zu unterstützen. Diese Finanzierung ist ein weiteres Beispiel für die Umsetzung des Juncker-Plans in Frankreich, wo bislang 42 Finanzierungen der EIB-Gruppe mit einem Gesamtinvestitionsbetrag von 2,9 Milliarden Euro genehmigt wurden.“

Der für Beschäftigung, Wachstum, Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit zuständige Vizepräsident der Europäischen Kommission Jyrki Katainen stellte fest: „Mit diesem Darlehen an DAHER trägt die Investitionsoffensive für Europa dazu bei, Innovation und technischen Fortschritt in Europa zu finanzieren. Das Projekt veranschaulicht, dass die Investitionsoffensive Zusatznutzen schafft und die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union stärkt. Frankreich profitiert bereits maßgeblich vom Juncker-Plan. Alle anderen Mitgliedstaaten lade ich ausdrücklich ein, schnellstmöglich ebenso innovative Investitionsvorhaben bei der Europäischen Investitionsbank einzureichen.“

Innovation als zentrales Element der Unternehmensstrategie: Das DAHER-Werk Nantes

Seit mehreren Jahren konzentriert sich die Unternehmensvision von DAHER auf die Herausforderungen der Industrie 4.0. Vor diesem Hintergrund hat das Unternehmen seine Aktivitäten erfolgreich auf die Konvergenz von Industrie und Dienstleistungen ausgerichtet und entsprechend strukturiert.

DAHER treibt seine Entwicklung auf allen Ebenen über ein ehrgeiziges Innovationsprogramm voran. Sein Herzstück ist eine flexible, umweltfreundliche Organisation, die besonders durch ihr Lean Management hervorsticht.

Die ambitionierten Industrieprojekte, an denen DAHER arbeitet, dürften das Renommee der französischen Industrie in der Luftfahrtbranche stärken: Hierzu zählen beispielsweise die Suche nach neuen Materialien oder der Einsatz und die Verbesserung von Verbund- und thermoplastischen Werkstoffen, aber auch die Erforschung und Entwicklung neuer, leistungsfähigerer Produkte.

Das Werk in Nantes gilt als Musterbeispiel für die Exzellenz- und Innovationsbestrebungen von DAHER: Es ist der erste Industriebetrieb, der von Frankreichs Regierung mit dem Label „Schaufenster für Technologie – Industrie der Zukunft“ ausgezeichnet wurde. DAHER entwickelt und produziert an diesem Standort Verbundwerkstoffe und erforscht neue Technologien – Innovation ist dort allgegenwärtig.