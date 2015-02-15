DAHER INDUSTRIAL AND PRODUCT INNOVATION

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project entails research, development and innovation (RDI) activities related to the development of new materials and components for aircraft, including external doors, fuselage and wing elements. Part of the project includes fixed capital expenditures related to advanced manufacturing technology, process innovation and some capacity expansion at the promoter's main manufacturing and supply centres. The project is located at the promoter's main technology and manufacturing centres in France.
The project will contribute to increasing the promoter's knowledge and know-how in the field of components for aircraft.
Research and development (R&D), manufacturing and assembly of aircraft components are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and the project is expected to be carried out mostly in existing facilities. Therefore it is very unlikely that any part of the project would require an EIA. However, some of the investments on existing sites might induce some manufacturing capacity increase and subsequently include building extensions, requiring appropriate authorisation. This aspect, along with any other environmental issues, will be clarified during the project's appraisal.
The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU directives on procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.