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DAHER INDUSTRIAL AND PRODUCT INNOVATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 60.000.000 €
Industrie : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/09/2016 : 60.000.000 €
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01/09/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DAHER INDUSTRIAL AND PRODUCT INNOVATION
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17/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - DAHER INDUSTRIAL AND PRODUCT INNOVATION
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: DAHER stärkt Investitions- und Innovationsprogramm mit Unterstützung der Europäischen Investitionsbank

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 November 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/09/2016
20150215
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DAHER INDUSTRIAL AND PRODUCT INNOVATION
DAHER
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 60 million
EUR 196 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project entails research, development and innovation (RDI) activities related to the development of new materials and components for aircraft, including external doors, fuselage and wing elements. Part of the project includes fixed capital expenditures related to advanced manufacturing technology, process innovation and some capacity expansion at the promoter's main manufacturing and supply centres. The project is located at the promoter's main technology and manufacturing centres in France.

The project will contribute to increasing the promoter's knowledge and know-how in the field of components for aircraft.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Research and development (R&D), manufacturing and assembly of aircraft components are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and the project is expected to be carried out mostly in existing facilities. Therefore it is very unlikely that any part of the project would require an EIA. However, some of the investments on existing sites might induce some manufacturing capacity increase and subsequently include building extensions, requiring appropriate authorisation. This aspect, along with any other environmental issues, will be clarified during the project's appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
01/09/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DAHER INDUSTRIAL AND PRODUCT INNOVATION
17/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - DAHER INDUSTRIAL AND PRODUCT INNOVATION
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: DAHER stärkt Investitions- und Innovationsprogramm mit Unterstützung der Europäischen Investitionsbank

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DAHER INDUSTRIAL AND PRODUCT INNOVATION
Datum der Veröffentlichung
1 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68692456
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150215
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - DAHER INDUSTRIAL AND PRODUCT INNOVATION
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135752331
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150215
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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17/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - DAHER INDUSTRIAL AND PRODUCT INNOVATION
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DAHER INDUSTRIAL AND PRODUCT INNOVATION
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Frankreich: DAHER stärkt Investitions- und Innovationsprogramm mit Unterstützung der Europäischen Investitionsbank

Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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Weitere Veröffentlichungen