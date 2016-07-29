Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt ein Darlehen von 15 Millionen Euro an Agricover Credit IFN. Die Mittel sind zur Finanzierung kleinerer Vorhaben von KMU im Landwirtschaftssektor bestimmt. Es handelt sich um das erste Darlehen der EIB in Rumänien, das durch die EU-Haushaltsgarantie im Rahmen des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) abgesichert wird. Der EFSI ist die Finanzierungskomponente der Investitionsoffensive für Europa.

EIB-Vizepräsident Cristian Popa erklärte hierzu: „Dies ist die erste Operation in Rumänien, die im Rahmen der EFSI-Komponente des Investitionsplans für Europa genehmigt wird. Die von der EIB-Gruppe bereitgestellte Finanzierung wird Agricover Credit IFN in die Lage versetzen, ein höheres Volumen an günstigen mittelfristigen Darlehen für KMU im Landwirtschaftssektor bereitzustellen. Dieses Darlehen wird Produktivitätssteigerungen fördern und zur wirtschaftlichen Entwicklung in ländlichen Gebieten beitragen. Ich erwarte, dass dieser ersten EFSI-Finanzierung in Rumänien weitere Operationen in anderen Sektoren folgen werden. Das bedeutet den Aufbau einer diversifizierten Pipeline von Projekten, die im Laufe der Zeit wachsen wird.“

Die EIB hat sich für eine Zusammenarbeit mit Agricover Credit IFN entschieden, dem derzeit einzigen Finanzinstitut in Rumänien, das sich ausschließlich auf die Finanzierung von Landwirten und ihrer Vorhaben konzentriert und sich dabei auf eine maßgeschneiderte Projektprüfung stützt. Das Darlehen der EIB wird zur Lösung des Problems unzureichender Finanzierungen für rumänische KMU im Landwirtschaftssektor beitragen und so eine bessere Erschließung des landwirtschaftlichen Potenzials Rumäniens ermöglichen.

„Unsere Zusammenarbeit mit der Europäischen Investitionsbank wird es uns ermöglichen, neue innovative Darlehensprodukte zu entwickeln, mit denen wir das schnelle Wachstum der rumänischen Landwirtschaft unterstützen können. Unser spezialisiertes Wissen und praktische Erfahrung sowie schnelle Kreditentscheidungsprozesse machen Agricover Credit IFN zu einem geeigneten strategischen Partner für rumänische Landwirte“, erklärte Robert Rekkers, der Generaldirektor von Agricover Credit IFN.

Der EFSI ist eine Initiative der EIB-Gruppe (bestehend aus der EIB und dem Europäischen Investitionsfonds – EIF) sowie der Europäischen Kommission und eine der drei Säulen der Investitionsoffensive für Europa, die die Förderung von Investitionen in strategische Projekte in der gesamten Europäischen Union zum Ziel hat.