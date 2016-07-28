Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Sustainable Sàrl, eine Tochtergesellschaft der SUSI Partners AG (SUSI), haben kürzlich die Zeichnungserklärung zur Investition von bis zu 62 Millionen Euro in den SUSI Renewable Energy Fund II (SUSI RE II) unterzeichnet. Die Investition wird durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen garantiert.

Die Unterzeichnung bekräftigt das Bestreben Europas, in Umweltverträglichkeit und eine nachhaltige, wettbewerbsfähige und sichere Energieversorgung zu investieren. Das Portfolio des zweiten Erneuerbare Energie-Fonds von SUSI umfasst bereits 13 Wind- und Solarparks in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Portugal und Italien, die insgesamt rund 170 MW saubere Energie liefern.

EIB-Vizepräsident Pim van Ballekom zur Unterzeichnung: „Erneuerbare Energie hat sehr hohe Priorität auf der Agenda des Europäischen Fonds für strategische Investitionen, wie auch in der Kreditstrategie der EIB generell. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, mindestens 25% unserer Kreditvergabe der Bekämpfung des Klimawandels zu widmen und die Beteiligung der EIB am SUSI RE II trägt bedeutend zu diesem Engagement bei.“

Miguel Arias Cañete, EU-Kommissar für Klimaschutz und Energie, ergänzt: „In der EU schaffen wir Initiativen und Anreize zur Förderung der Energiewende. Die Investition ist ein Beispiel lokalen Engagements für einen Wandel im Energiesystem und es sind lokale Massnahmen wie diese, die zum Erreichen der Klima- und Energieziele beitragen. Ich möchte auch die Privatwirtschaft dazu ermutigen, in unsere Fusstapfen zu treten und die Chancen zu ergreifen, die der

Juncker-Plan, die EIB und die Energiewende bieten.“

Dr. Tobias Reichmuth, CEO und Gründer von SUSI Partners, zur Investition der EIB: „Wir sind sehr erfreut, die EIB als Investor in den SUSI RE II gewonnen zu haben. Der Investitionsbank kommt eine zentrale Rolle in unserem gemeinsamen Bestreben zur Umsetzung der Energiewende zu. Ihre Entscheidung für ein so substantielles Investment bei SUSI Partners ist ein klares Zeichen des Vertrauens grosser Investoren, das wir dank solidem Leistungsausweis in der Finanzierung der Energiewende gewonnen haben.“

Der Fonds ist dank europaweiter Projekte sowohl technisch wie auch geographisch bestens diversifiziert. Eine stets wachsende Projekt-Pipeline von gegenwärtig über 270 MW an Solar- und Windprojekten sichert weiterhin attraktive Anlagechancen.