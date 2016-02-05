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SUSI RENEWABLE ENERGY FUND II

Unterzeichnung(en)

Betrag
65.000.000 €
Sektor(en)
Energie : 65.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/08/2016 : 32.500.000 €
12/08/2016 : 32.500.000 €
Andere Links
Related public register
27/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SUSI RENEWABLE ENERGY FUND II
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09/01/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - SUSI RENEWABLE ENERGY FUND II
Zugehörige Pressemitteilungen
Investitionsoffensive für Europa: EIB investiert in den SUSI Renewable Energy Fund II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Februar 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/08/2016
20150798
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SUSI RENEWABLE ENERGY FUND II
SUSI PARTNERS AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 65 million
EUR 400 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Renewable energy fund investing in small and mid-size projects mainly in Europe

The fund's strategy is dedicated to renewable energy infrastructure projects in the EU, with a focus on small to medium solar photovoltaic (PV) and onshore wind investments.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The fund manager will be required to ensure that all investments comply with the EIB's environmental and social standards. The legal documentation to be entered into by the Bank will include obligation of the fund manager to ensure that the portfolio companies are in compliance with EU legislation. The fund's environmental due diligence procedures will be reviewed during appraisal, in particular its procedures for ensuring alignment and compliance with EU environmental directives (including the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive, Habitats Directive and Birds Directive).

The fund is expected to invest mostly in private sector renewable energy projects. The Bank will require the fund manager to ensure that contracts for the implementation of the project invested into have been/shall be tendered in accordance with the EIB Guide to Procurement and relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
27/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SUSI RENEWABLE ENERGY FUND II
09/01/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - SUSI RENEWABLE ENERGY FUND II
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Investitionsoffensive für Europa: EIB investiert in den SUSI Renewable Energy Fund II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SUSI RENEWABLE ENERGY FUND II
Datum der Veröffentlichung
27 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66098014
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150798
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SUSI RENEWABLE ENERGY FUND II
Datum der Veröffentlichung
9 Jan 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135890414
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150798
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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27/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SUSI RENEWABLE ENERGY FUND II
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09/01/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - SUSI RENEWABLE ENERGY FUND II
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Datenblätter
SUSI RENEWABLE ENERGY FUND II
Zugehörige Pressemitteilungen
Investitionsoffensive für Europa: EIB investiert in den SUSI Renewable Energy Fund II

Aktuelles und Storys

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Investitionsoffensive für Europa: EIB investiert in den SUSI Renewable Energy Fund II
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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