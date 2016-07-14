Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat ein Darlehen von 250 Millionen Euro an die spanische Förderbank ICO vergeben. Damit beteiligt sie sich am ICO-Dachfonds „FOND-ICO Global“, um die Kapitalausstattung spanischer Unternehmen zu verbessern. Das Darlehen ist der zweite Finanzierungsbeitrag der EIB an ICO im Rahmen des Investitionsplans für Europa. 125 Millionen Euro des Darlehensbetrags sind durch eine Garantie des Investitionsplans besichert. Der Darlehensvertrag wurde heute in Madrid von EIB-Vizepräsident Román Escolano und ICO-Präsidentin Emma Navarro unterzeichnet.

Der Finanzierungsbeitrag soll private Investitionen in Spanien ankurbeln. Der FOND-ICO Global wurde 2013 eingerichtet, um die Schaffung privater Fonds zu fördern und Finanzierungsquellen zu stärken, die eine Alternative zu Bankkrediten bieten. Seit der Einrichtung des FOND-ICO Global wurden Beteiligungen an 39 Zielfonds im Gesamtbetrag von 947 Millionen Euro genehmigt. Das entspricht 63 Prozent der 1,5 Milliarden Euro, mit denen der ICO-Fonds ausgestattet ist. Mit dem neuen EIB-Darlehen im Rahmen des Investitionsplans für Europa kann der FOND-ICO Global weiter in Fonds investieren, die das langfristige Wachstum und die Expansion ihrer jeweiligen Zielunternehmen unterstützen. Zudem wird das heute unterzeichnete Darlehen als Beispiel für andere Länder dienen, ebenfalls Plattformen einzurichten, die Risikokapital für Unternehmen des Privatsektors mobilisieren.

Bei dieser Finanzierung teilt sich die EIB mit dem ICO das mit den Investitionen des ICO-Dachfonds verbundene Risiko bis zu einem Betrag von 125 Millionen Euro. Mit dem Darlehen sollen insgesamt 4,6 Milliarden Euro für die Finanzierung von Midcap-Unternehmen in Spanien mobilisiert werden, denen damit eine alternative Finanzierungsquelle zu herkömmlichen Krediten zur Verfügung steht. Diese Initiative wird außerdem einen positiven Beschäftigungseffekt haben, da die Finanzierungsmittel Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial zugutekommen. Die Fonds, an denen sich der FOND-ICO Global beteiligt, haben bisher 683 Millionen Euro in mehr als 150 spanische Unternehmen investiert, die über 50 000 Mitarbeiter beschäftigen.

Anlässlich der Vertragsunterzeichnung hob EIB-Vizepräsident Román Escolano hervor: „Dieses Darlehen trägt dazu bei, private Risikokapitalfonds zu fördern, die in kleine und mittelgroße Unternehmen in Spanien investieren. Mit dieser Finanzierung ziehen wir weitere private Investoren für Risikokapitalfonds in Spanien an und unterstützen spanische Unternehmen somit bei der Umsetzung ihrer Expansions- und Wachstumspläne.“

ICO-Präsidentin Emma Navarro bestätigte: „Diese Operation ist ein weiteres Beispiel für ICOs Engagement im Rahmen des Investitionsplans für Europa. Durch diese Kofinanzierung mit der EIB kann das ICO über seinen Dachfonds spanische Unternehmen noch besser mit Kapital versorgen und sie auf diese Weise beim Schuldenabbau und bei der Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit unterstützen.“