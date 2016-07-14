EIB-Darlehen an Gestamp für die Entwicklung sichererer und leichterer Fahrzeuge

Insgesamt 41,6 Millionen Euro für Vorhaben in Spanien

Die Europäische Investitionsbank (EIB) unterstützt Vorhaben für Forschung, Entwicklung und Innovation in der europäischen Automobilindustrie. EIB-Vizepräsident Román Escolano und der CEO des spanischen Metallverarbeiters Gestamp, Francisco J. Riberas, haben heute in Madrid den Vertrag für ein Darlehen von 160 Millionen Euro unterzeichnet, das die EIB im Rahmen des Investitionsplans für Europa bereitstellt. Das multinationale Unternehmen aus Spanien, das vor allem Metallkomponenten für die Automobilindustrie herstellt, will mit den Mitteln neue Forschungsvorhaben zur Entwicklung sichererer und leichterer Fahrzeuge durchführen.

Durch dieses Darlehen von 160 Millionen Euro kann Gestamp in seinen Werken in Spanien, Deutschland, Frankreich, Schweden und im Vereinigtes Königreich in Forschung und Entwicklung investieren. Die Standorte in Spanien, wo Gestamp seinen Hauptsitz hat, erhalten 41,6 Millionen Euro. Das sind 26 Prozent des gesamten Darlehens. Die EIB-Finanzierung fördert die Investitionstätigkeit in Spanien und trägt somit dazu bei, dass das Land sein für 2020 anvisiertes Ziel erreicht, zwei Prozent des PIB in Forschung, Entwicklung und Innovation zu investieren (derzeit 1,2 Prozent).

Durch den Investitionsplan für Europa kann Gestamp sein neues Forschungsprogramm umsetzen. Das Unternehmen will im Zeitraum von vier Jahren in seinen Werken in Europa wichtige Fahrzeugkomponenten entwickeln, durch die Autos sicherer und umweltverträglicher werden.

Die Vorhaben haben auch einen positiven Beschäftigungseffekt. Gestamp betreibt 95 Werke in 20 Ländern und hat mehr als 33 000 Beschäftigte. Davon sind mehr als 1 300 im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation (FEI) tätig. Mithilfe des Finanzierungsbeitrags der EIB wird das Unternehmen, für das FEI-Maßnahmen ein wichtiger Wachstumsmotor sind, weitere Arbeitsplätze in Europa schaffen.

EIB-Vizepräsident Román Escolano hob die gezielte Unterstützung von Forschung und Beschäftigung im Rahmen des Investitionsplans für Europa hervor: „Investitionen in neue Technik sind Investitionen in die Zukunft. Dieses Projekt trägt dazu bei, dass die Europäische Union bei der Innovation im Automobilsektor weiterhin eine Führungsrolle spielen kann. Dieser Sektor sorgt für zahlreiche direkte und indirekte Arbeitsplätze.“

Francisco J. Riberas, CEO von Gestamp, unterstrich: „Durch das Darlehen kann Gestamp noch stärker in FEI-Maßnahmen investieren. Forschung und Entwicklung sind unerlässlich für unser Unternehmen, das kontinuierlich versucht, Autos leichter und sicherer zu machen.“ Riberas wies zudem darauf hin, dass die Investitionen Europa zugutekommen, da mit der Entwicklung innovativer Automobiltechnologie ein ausgesprochen wertvoller Wirtschaftsbereich auf dem heimatlichen Kontinent erhalten bleibt. „Innovation ist Europas Stärke“, so Riberas.

Carlos Moedas, EU-Kommissar für Forschung, Wissenschaft und Innovation, bestätigte: „Die Europäische Union investiert in Forschung und Innovation, um Wachstum und Beschäftigung zu fördern und um die Herausforderungen der heutigen Zeit zu bewältigen. Das Darlehen, das die Europäische Investitionsbank heute im Rahmen des Investitionsplans der EU-Kommission mit Gestamp Automoción unterzeichnet hat, ist ein gutes Beispiel dafür, wie wertvoll unsere Investitionen sind. Mit diesem Finanzierungsbeitrag können wir Autos sicherer und umweltfreundlicher machen und in Spanien und anderen Ländern Hunderte Arbeitsplätze schaffen.“

Gestamp gehört zu den weltweit größten Herstellern von Metallkomponenten für die Automobilbranche. Durch die engen Beziehungen, die das Unternehmen mit Kunden und Zulieferern in aller Welt pflegt, wird dieses im Rahmen des Investitionsplans für Europa unterstützte Projekt den Zugang zu neuen Technologien und Know-how fördern, und zwar nicht nur bei Gestamp, sondern in der gesamten Automobilindustrie.