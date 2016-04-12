AUTOMOTIVE STEEL RDI

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project comprises investments in research, development and innovation (RDI) for automotive mechanisms, body-in-white and chassis. The project will mainly be carried out in Gestamp's existing premises in Germany, Spain, Sweden, UK and France. The project will be implemented in the period 2016-2019.
The project will help to increase the promoter's knowledge and know-how in technologies related to the manufacturing of metal automotive components. Due to the promoter's close collaboration with customers and suppliers, the project is also expected to contribute to the diffusion of new knowledge and bring about a positive stimulus to further research and development (R&D) and innovation.
The project consists of R&D activities that are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (amended by 2014/52/EU) and that will be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope. The project would therefore not require an EIA. However, the Bank's services will further assess all the environmental details during the due diligence. The results of this R&D project are expected to contribute to lower energy consumption and hence reduced greenhouse gases (GHG) emissions from vehicles; the quantification of the impact will also be assessed during the appraisal.
Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project's due diligence.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.