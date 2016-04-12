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AUTOMOTIVE STEEL RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
160.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 9.600.000 €
Vereinigtes Königreich : 16.000.000 €
Schweden : 27.200.000 €
Spanien : 41.600.000 €
Deutschland : 65.600.000 €
Industrie : 160.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/06/2016 : 9.600.000 €
15/06/2016 : 16.000.000 €
15/06/2016 : 27.200.000 €
15/06/2016 : 41.600.000 €
15/06/2016 : 65.600.000 €
Andere Links
Related public register
09/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUTOMOTIVE STEEL RDI
Related public register
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AUTOMOTIVE STEEL RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Investitionsplan für Europa: EIB vergibt 160 Millionen Euro für Forschung und Innovation im europäischen Automobilsektor
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB vergibt Darlehen von 12 Millionen Pfund Sterling an Gestamp Tallent Automotive

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 April 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/06/2016
20150868
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AUTOMOTIVE STEEL RDI
GESTAMP AUTOMOCION SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 160 million
EUR 330 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises investments in research, development and innovation (RDI) for automotive mechanisms, body-in-white and chassis. The project will mainly be carried out in Gestamp's existing premises in Germany, Spain, Sweden, UK and France. The project will be implemented in the period 2016-2019.

The project will help to increase the promoter's knowledge and know-how in technologies related to the manufacturing of metal automotive components. Due to the promoter's close collaboration with customers and suppliers, the project is also expected to contribute to the diffusion of new knowledge and bring about a positive stimulus to further research and development (R&D) and innovation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project consists of R&D activities that are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (amended by 2014/52/EU) and that will be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope. The project would therefore not require an EIA. However, the Bank's services will further assess all the environmental details during the due diligence. The results of this R&D project are expected to contribute to lower energy consumption and hence reduced greenhouse gases (GHG) emissions from vehicles; the quantification of the impact will also be assessed during the appraisal.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project's due diligence.

Weitere Unterlagen
09/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUTOMOTIVE STEEL RDI
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AUTOMOTIVE STEEL RDI
Andere Links
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Spanien: Investitionsplan für Europa: EIB vergibt 160 Millionen Euro für Forschung und Innovation im europäischen Automobilsektor
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUTOMOTIVE STEEL RDI
Datum der Veröffentlichung
9 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67612333
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150868
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
Frankreich
Schweden
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - AUTOMOTIVE STEEL RDI
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
136007658
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150868
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
Frankreich
Schweden
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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09/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUTOMOTIVE STEEL RDI
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Übersicht
AUTOMOTIVE STEEL RDI
Datenblätter
AUTOMOTIVE STEEL RDI
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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