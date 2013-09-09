In Einklang mit den Zielen der Europäischen Union unterstützt die Europäische Investitionsbank (EIB) das Vorhaben der französischen Region Centre, Schulen der Oberstufe (Lycées), Hochschuleinrichtungen und Berufsschulen zu bauen und zu renovieren. Die Region will dabei die Bildungseinrichtungen an den Bedarf anpassen und diese gleichzeitig modernisieren und ihre Energieeffizienz erhöhen. Der Finanzierungsvertrag über 350 Mio EUR wurde am 9. September 2013 in Orléans vom Präsidenten der Region François Bonneau und von EIB-Vizepräsident Philippe de Fontaine Vive unterzeichnet.

Mit Blick auf die Bauvorhaben und die Anwendung von Umweltstandards handelt es sich um ein umfangreiches Projekt: 114 Gebäude in der gesamten Region, darunter 91 Lycées und 16 Berufsschulen, wurden ausgewählt. Durch qualitativ hochwertige Einrichtungen soll die Bildungsinfrastruktur für die Schul- und Ausbildung junger Menschen der Region auch auf sportlicher und kultureller Ebene verbessert werden. Das Hauptziel des Projekts ist die Schaffung eines optimalen Lernumfeldes zusammen mit einer guten schulischen Ausbildung, mit insbesondere in den Berufsschulen einem breiten Angebot von Fachausbildungen. Außerdem steht die Energieeffizienz im Mittelpunkt des Vorhabens mit dem Ziel, Energie durch die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen und eine effizientere Abfallbewirtschaftung zu sparen. Dabei erhält die Installation von holzbefeuerten Heizungsanlagen den Vorzug.

Es handelt sich um das erste direkte Darlehen der EIB an die Region Centre. In dieser Zeit knapper werdender Mittel auf dem Kreditmarkt ist dieses Darlehen mit langer Laufzeit und zu attraktiven Konditionen für die Region sehr wichtig. Mit diesem Darlehen wird die gute Partnerschaft fortgesetzt, die seit Jahren zwischen der EIB und der Region Centre besteht. Es erhöht die Finanzierungen der Bank zugunsten von Infrastrukturprojekten in der Region Centre auf insgesamt 950 Mio EUR. Unter den finanzierten Projekten befanden sich 2012 das Projekt Erneuerbare Energien der Region zugunsten von Projektträgern über zwei zwischengeschaltete Geschäftsbanken (CASA und BPCE), die Straßenbahnen von Orléans und von Tours, die Universitätsklinik Tour und die Universitätsklinik Orléans. In ganz Frankreich übertrifft die EIB seit Januar 2013 mit dieser Unterzeichnung den Betrag von 4 Milliarden Euro zugunsten von Projekten zur Förderung des Wachstums und zur Schaffung von Arbeitsplätzen.

Anlässlich der Vertragsunterzeichnung sagte EIB-Vizepräsident Philippe de Fontaine Vive: „Ich freue mich über die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit der Region Centre bei einem engagierten Projekt, das zum Umweltschutz und zu einer ausgezeichneten Ausbildung junger Menschen beiträgt. Die Modernisierung von Schuleinrichtungen ist entscheidend für die Bildung und die nachhaltige Entwicklung. Es ist unsere Aufgabe, für die Finanzierung solcher Vorhaben optimale Bedingungen zu schaffen, da sie wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung, für die Beschäftigung und für den sozialen Zusammenhalt in der Region sind. Damit leisten wir einen Beitrag für die Zukunft junger Menschen. Wir schaffen günstige Bedingungen für ihren Erfolg und ihre Eingliederung ins Berufsleben.“

François Bonneau erklärte: „Die heute offiziell geschlossene Partnerschaft zwischen der Europäischen Investitionsbank und der Region Centre ist von großer Bedeutung, da sie es ermöglicht, die für die Ausbildung junger Menschen so wichtigen schulischen und berufsbildenden Einrichtungen zu modernisieren, zu renovieren und an den Bedarf anzupassen. In diesem Zusammenhang wird ein ganz besonderes Augenmerk auf die Energieeffizienz der Gebäude gelegt werden. Außerdem ermöglicht uns diese Partnerschaft, über attraktive Finanzierungsmittel für die Umsetzung unserer Ziele zu verfügen und unsere Investitionsfähigkeit im Dienste der regionalen Wirtschaft und Beschäftigung aufrechtzuerhalten.“