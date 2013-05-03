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REGION CENTRE LYCEES HQE

Unterzeichnung(en)

Betrag
350.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 350.000.000 €
Bildung : 350.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/09/2013 : 350.000.000 €
Andere Links
Related public register
28/05/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REGION CENTRE LYCEES HQE
Related public register
21/07/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - REGION CENTRE LYCEES HQE
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Darlehen von 350 Mio EUR für die Modernisierung von Schul-, Berufsschul- und Hochschulgebäuden

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Mai 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/09/2013
20120382
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
REGION CENTRE LYCEES HQE
REGION CENTRE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 350 million
EUR 869 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists in a five-year retrofitting programme for high schools ("lycées") located in the Region Centre, one of France's 22 regions located in the centre-north of France, representing total investment cost of around EUR 700m.

The aim of the project is to renovate buildings and achieve the ambitious energy-efficiency targets of the Region Centre.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Directive 2011/92/EU does not specifically mention the need for an Environmental Impact Assessment (EIA) for buildings related to education, but it may be that some sub-projects can be regarded as urban renewal projects and might require an EIA (Annex II of the European Directive). This will be examined during the appraisal.

The procedures for tendering and procurement used by the promoter must comply with the Community directives on procurement (Directives 2004/17/EC or 2004/18 and Directive 2007/66/EC amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC). The procedures will be analysed during the appraisal.

Weitere Unterlagen
28/05/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REGION CENTRE LYCEES HQE
21/07/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - REGION CENTRE LYCEES HQE
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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Darlehen von 350 Mio EUR für die Modernisierung von Schul-, Berufsschul- und Hochschulgebäuden

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REGION CENTRE LYCEES HQE
Datum der Veröffentlichung
28 May 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
47824921
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120382
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - REGION CENTRE LYCEES HQE
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2022
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
144741647
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120382
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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28/05/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REGION CENTRE LYCEES HQE
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21/07/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - REGION CENTRE LYCEES HQE
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Übersicht
REGION CENTRE LYCEES HQE
Datenblätter
REGION CENTRE LYCEES HQE
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Darlehen von 350 Mio EUR für die Modernisierung von Schul-, Berufsschul- und Hochschulgebäuden

Aktuelles und Storys

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Frankreich: Darlehen von 350 Mio EUR für die Modernisierung von Schul-, Berufsschul- und Hochschulgebäuden
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen