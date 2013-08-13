Die Europäische Investitionsbank wird ein Darlehen von 65 Mio GBP bereitstellen, um an der Universität Bath neue Hochschulgebäude und Studentenwohnheime zu finanzieren. Außerdem beteiligt sie sich an einem umfangreichen Programm zur Modernisierung der Lehr- und Forschungseinrichtungen. Dieses langfristige Darlehen der Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen stellt den ersten Finanzierungsbeitrag für eine britische Hochschuleinrichtung dar, der im Rahmen eines neuen gestrafften Finanzierungsprogramms bereitgestellt wird. Dadurch soll die Darlehensvergabe an diesen Sektor ausgeweitet werden.

Durch das Darlehen der Europäischen Investitionsbank wird das Investitionsprogramm der Universität unterstützt, mit dem der Campus der Universität Bath weiter ausgebaut und bestehende Gebäude renoviert werden sollen. Diese Initiative trägt zu Investitionen in neue Lehreinrichtungen und Studentenwohnheime bei. Das generelle Ziel besteht darin, die Qualität der Lehr- und Forschungseinrichtungen der Universität auszuweiten und zu verbessern.

„Umfangreiche Neuinvestitionen an der Universität Bath werden den künftigen Generationen von Studenten zugute kommen und sich positiv auf Lehre und Forschung auswirken. Die Europäische Investitionsbank unterstützt dieses Investitionsprogramm gerne und erachtet diese wichtige Initiative als entscheidenden Faktor, wenn es darum geht, Hochschuleinrichtungen im ganzen Vereinigten Königreich auf effiziente Weise Finanzierungen zu gewähren. Dieses Projekt macht deutlich, dass wir langfristige Investitionen in britische Universitäten gezielt unterstützen und dazu beitragen, die Bildungsinfrastruktur sowohl im Vereinigten Königreich als auch in ganz Europa auszubauen“, stellte der Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank, Jonathan Taylor, fest.

Der stellvertretende Vizekanzler der Universität, Professor Kevin Edge, erklärte: „Wenn wir weiterhin in der Lage sind, einige der intelligentesten und begabtesten Studenten, Lehrbeauftragte und Mitarbeiter für unsere Universität zu gewinnen, dann können wir vertrauensvoll in die Zukunft blicken. Mit diesem Ziel vor Augen werden wir weiter in unseren Campus investieren. Wie wollen unseren Studenten eine einmalige Studienerfahrung ermöglichen und qualitativ herausragende Forschungsaktivitäten durchführen.“

Die neuen Gebäude werden von den Beratern der Universität auf der Grundlage von Rahmenverträgen sowie von zwei speziell damit beauftragten Architekten geplant, die im Anschluss an eine Ausschreibung im Amtsblatt der Europäischen Union ausgewählt werden. Dieser Prozess steht kurz vor dem Abschluss. Es ist geplant, dass die neuen und die renovierten Gebäude im Ausweis über die Energieeffizienz mindestens die Einstufung B erhalten, wobei das Ziel die Einstufung A ist. Ein weiterer Schwerpunkt liegt darauf, die Instandhaltungskosten während der gesamten Nutzungsdauer möglichst gering zu halten.

Mit den Bauarbeiten im Zusammenhang mit dem Hauptprogramm wurde Anfang des Jahres begonnen, und sie dürften bis Ende 2016 beendet sein. Mehr als 1 600 Personen werden während der Bauarbeiten beschäftigt werden.

Die Europäische Investitionsbank weiß, dass in den kommenden Jahren an Universitäten und Hochschuleinrichtungen im ganzen Vereinigten Königreich Bedarf an langfristigen Investitionen besteht. Sie rechnet damit, neue Finanzierungen im Umfang von 200 Mio GBP jährlich für diesen Sektor bereitzustellen. Die Unterstützung für die Universität Bath ist das erste Darlehen, das im Rahmen eines neuen gestrafften Finanzierungsprogramms gewährt wird, mit dem Investitionen an britischen Universitäten gefördert werden sollen.

In den vergangenen fünf Jahren beliefen sich die Finanzierungen der Europäischen Investitionsbank im britischen Bildungssektor auf 1,5 Mrd GBP. In den Jahren 2008 bis 2013 stellte die Europäische Investitionsbank Darlehen von mehr als 17 Mrd GBP für 201 Vorhaben im Bildungswesen in ganz Europa bereit.

Andere Projekte, für die die Europäische Investitionsbank vor kurzem in Südwestengland Finanzierungen verfügbar gemacht hat, sind das Southmead-Krankenhaus in Bristol, Investitionen der South West Water, ein neues Heizkraftwerk in Devon und neues rollendes Material für Intercity-Bahnleistungen auf den Strecken der First Great Western.