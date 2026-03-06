El BEI e ICF firman un préstamo 50 millones de euros para impulsar infraestructuras sociales en Cataluña

EIB

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Institut Català de Finances (ICF), la banca pública de promoción de la Generalitat de Catalunya, han firmado un préstamo de 50 millones de euros para impulsar las infraestructuras sociales en Cataluña.

El acuerdo servirá para que el ICF canalice fondos del BEI para financiar la construcción, adquisición y rehabilitación de residencias, centros de día y viviendas asistidas para personas mayores, personas con discapacidad y otros colectivos en toda Cataluña. El proyecto permitirá crear aproximadamente 7.500 plazas asistenciales y ayudará a reducir la carga en los cuidados no remunerados, asumidos mayoritariamente por mujeres. La financiación es el segundo y último tramo de un préstamo aprobado por un valor total de 150 millones de euros, cuyo primer tramo, de 100 millones de euros, se firmó en mayo de 2025.

El acuerdo se ha anunciado en un evento celebrado en Barcelona que ha contado con la participación de la presidenta del Grupo BEI, Nadia Calviño, la consellera d’Economia i Finances de la Generalitat de Cataluña, Alícia Romero y la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, junto a entidades del sector social. La firma del préstamo ha sido realizada por la consejera delegada del ICF, Vanessa Servera y el director de Equity, Growth Capital y Project Finance del BEI Alessandro Izzo.

“El Grupo Banco Europeo de Inversiones invirtió el año pasado 2.200 millones de euros en Cataluña, con un fuerte peso en infraestructuras sociales, vivienda asequible o la mejora de centros educativos. 1 de cada 4 euros invertidos en Cataluña se destinó a infraestructuras sociales, incluyendo vivienda”, ha declarado la presidenta del Grupo BEI Nadia Calviño.

La consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, ha puesto en valor el préstamo firmado hoy, que “puede parecer pequeño, pero es un nuevo paso para que la gente mayor y las personas con discapacidad puedan encontrar un espacio de comodidad y un futuro para vivir con la dignidad que todos deseamos”. También ha querido agradecer al BEI los 30 años que lleva colaborando con la Generalitat, financiando actuaciones estratégicas para Cataluña en el ámbito de la vivienda. “Muchas gracias por ayudarnos a convertir prioridades en inversiones” , ha subrayado.

La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mónica Martínez Bravo, ha destacado que “con este nuevo paso, seguimos avanzando hacia un sector social más fuerte, con más residencias, más centros de día, más residencias para personas mayores y más residencias para personas con discapacidad, para construir juntos un sector social solido. Por eso necesitamos activar todos los recursos disponibles y, en esta línea, este acuerdo del Banco Europeo de Inversiones con el ICF, nos ayuda a impulsar todos estos servicios públicos de excelencia que necesita la ciudadanía”.

“El acuerdo entre el BEI y el ICF refleja nuestro compromiso conjunto con el bienestar social de las personas. Este nuevo tramo de financiación permitirá impulsar infraestructuras esenciales, como residencias, centros de día y viviendas asistidas, mejorando la calidad de vida de los mayores, personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables”, ha declarado Alessandro Izzo, director de Equity, Growth Capital y Project Finance del BEI.

“Desde el ICF gestionaremos los recursos del BEI para que tengan un impacto directo en la ampliación y la modernización de la red de equipamientos sociales de Cataluña. Gracias al acuerdo que firmamos hoy, impulsaremos por todo el territorio más y mejores plazas para garantizar una atención de calidad”, ha afirmado la consejera delegada del ICF, Vanessa Servera.

El acuerdo con el BEI permitirá a ICF, a través de los llamados préstamos ICF Equipaments Socials, financiar a organizaciones sociales sin ánimo de lucro, fundaciones, administraciones locales y empresas públicas y privadas, para impulsar inversiones y proyectos de infraestructuras sociales en toda Catalunña. Los proyectos financiados deberán cumplir las normas europeas de construcción sostenible y, en concreto, los requisitos para los edificios de consumo energético próximos a cero (nZEB). Con un total de 50 millones, que aportará el ICF, este producto también disfruta de una bonificación del 2% del tipo de interés de los préstamos, a cargo del departamento de Drets Socials i Inclusió a través de la constitución de un fondo social específico de 15 millones de euros.

La operación contribuye a la prioridad estratégica del Grupo BEI de reforzar las infraestructuras sociales en Europa. Esta es una de las ocho prioridades del Grupo que se recogen en su Hoja de Ruta Estratégica para el período 2024-2027.

El préstamo del BEI cuenta con la garantía de InvestEU, el programa insignia de la UE destinado a movilizar más de 372.000 millones de euros de inversión adicional procedente de fondos públicos y privados para respaldar los objetivos de las políticas de la UE en el período 2021-2027.

El Grupo ICF

El ICF es la banca pública de promoción de la Generalitat de Catalunya. Su misión es facilitar financiación al tejido empresarial y catalán a través de préstamos, avales e inversión en capital riesgo para impulsar el crecimiento y la transformación de la economía catalana.

Desde su fundación, en 1985, ha financiado a más de 37.000 clientes por un importe superior a los 16.000 millones de euros.

El modelo de banca pública de promoción del ICF complementa la oferta del sector financiero privado y de otras instituciones ofreciendo financiación a largo plazo para facilitar el retorno de la deuda e impulsando sectores y proyectos estratégicos para Cataluña, como la industria, la transición energética, la vivienda social y el sector primario.

El Grupo BEI

El Grupo Banco Europeo de Inversiones (BEI) es el brazo financiero de la Unión Europea, cuyos accionistas son los 27 Estados miembros, y es uno de los bancos multilaterales de desarrollo más grandes del mundo. En 2025, el Grupo BEI firmó 100.000 millones de euros de nueva financiación y servicios de asesoramiento para más de 870 proyectos de alto impacto en las ocho prioridades fundamentales que contribuyen a los objetivos estratégicos de la UE: la acción por el clima y el medio ambiente, la digitalización y la innovación tecnológica, la seguridad y la defensa, la cohesión territorial, la agricultura y la bioeconomía, las infraestructuras sociales, las alianzas mundiales sólidas y la Unión de Ahorros e Inversiones. Más allá de los préstamos a largo plazo para grandes infraestructuras, el Grupo BEI atrae la inversión privada para empresas y proyectos innovadores de alto riesgo, y desempeña un papel cada vez mayor en los mercados europeos de venture debt, capital riesgo, garantías y titulizaciones.

En España, el Grupo BEI ha realizado operaciones de financiación e inversión por un valor aproximado de 11.000 millones de euros, a los que se suman 2.900 millones euros adicionales del Fondo de Resiliencia Autonómica (préstamos Next Generation EU) en 2025.

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) es la filial del Grupo BEI especializada en proporcionar garantías y capital para mejorar el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas y las empresas emergentes en toda Europa. En su calidad de inversor ancla, el FEI moviliza la inversión privada e impulsa el ecosistema de fondos de capital riesgo para apoyar a los emprendedores europeos innovadores a través de su amplia red de bancos y fondos de inversión asociados.

En 2023, el FEI puso en marcha, junto con seis Estados miembros (Francia, Alemania, Italia, España, Bélgica y los Países Bajos), la iniciativa European Tech Champions, un fondo de fondos destinado a impulsar a las empresas emergentes innovadoras en fase de expansión. Esta iniciativa ya ha hecho posible la creación de 13 megafondos europeos de capital riesgo y la expansión de 38 empresas, entre ellas 11 unicornios (entidades valoradas en más de 1.000 millones de euros).

InvestEU

El programa InvestEU proporciona a la Unión Europea financiación a largo plazo al movilizar un volumen considerable de fondos privados y públicos en apoyo de una recuperación sostenible. También contribuye a atraer inversión privada para impulsar las prioridades estratégicas de la Unión Europea, como el Pacto Verde Europeo y la transición digital. InvestEU reúne bajo un mismo paraguas todos los instrumentos financieros que la UE tenía anteriormente disponibles para apoyar la inversión en sus Estados miembros, haciendo que la financiación de proyectos de inversión en Europa sea más sencilla, eficiente y flexible. El programa consta de tres componentes: el Fondo InvestEU, el Centro de Asesoramiento InvestEU y el Portal InvestEU. El Fondo InvestEU se ejecuta a través de socios financieros que invierten en proyectos utilizando la garantía presupuestaria de la UE de 26 200 millones de euros. La totalidad de la garantía presupuestaria respalda los proyectos de inversión de los socios ejecutantes, aumenta su capacidad de asunción de riesgos y tiene el objetivo de movilizar al menos 372 000 millones de euros de inversión adicional.