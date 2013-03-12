Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt ein Darlehen von 41 Mio EUR für die Finanzierung eines umfangreichen Programms zur Modernisierung und Verbesserung der Flugsicherung in der Ukraine zur Verfügung. Das Projekt wird von der staatlichen Gesellschaft der Ukraine für Flugsicherung (UkSATSE) durchgeführt.

Mit dem EIB-Darlehen sollen der Ersatz und die Modernisierung der Überwachungsinfrastruktur, der Flugverkehrsmanagementsysteme und der Kommunikations- und Flugsicherungssysteme sowie der Bau von Kontrolltürmen finanziert werden. Die Vorhaben betreffen verschiedene Flughäfen auch an abgelegenen Standorten in der gesamten Ukraine.

EIB-Vizepräsident Anton Rop erklärte: “Die EIB trägt mit ihrem Darlehen zur Verbesserung der Effizienz und der Sicherheit des Luftverkehrs in Osteuropa bei, was der Ukraine aber auch ihren Partnern in der Europäischen Union zugutekommt.“

Das Projekt wird von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) mitfinanziert und ist Teil eines umfassenden Programms zur Modernisierung der ukrainischen Flugverkehrsmanagement-Infrastruktur. Es fällt in die Umsetzungsphase der Single-European-Sky-Initiative (einheitlicher europäischer Luftraum) und wird von der Ukraine und der Europäischen Organisation für Flugsicherung (Eurocontrol) koordiniert. Das Programm dient der Verbesserung der Effizienz des Flugverkehrsmanagement, der Erfüllung der Leistungsziele in Einklang mit den Verordnungen zum einheitlichen europäischen Luftraum sowie der Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsstandards. Es unterstützt außerdem die geplante Integration der Ukraine in den gemeinsamen europäischen Luftverkehrsraum.

Das EIB-Darlehen an die staatliche Gesellschaft der Ukraine für die Erbringung von Flugsicherungsdiensten ergänzt EU-Mittel, die die Ukraine bei der Umsetzung der EU-Normen und Standards in den Bereichen Verkehrsflughäfen und Landeplätze sowie Flugverkehrsmanagement / Flugsicherungsdienste unterstützen.