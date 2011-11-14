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AIR NAVIGATION UPGRADE UKRAINE

Unterzeichnung(en)

Betrag
41.180.000 €
Länder
Sektor(en)
Ukraine : 41.180.000 €
Verkehr : 41.180.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/03/2013 : 41.180.000 €
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24/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AIR NAVIGATION UPGRADE UKRAINE
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Ukraine: EIB unterstützt Modernisierung der Flugverkehrsmanagement-Infrastruktur

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 November 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/03/2013
20110266
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AIR NAVIGATION UPGRADE UKRAINE
UKRAINIAN STATE AIR TRAFFIC SERVICE ENTERPRISE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 41 million
EUR 119 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the upgrade of the Ukrainian air traffic control facilities at various airport sites as well as remote locations throughout Ukraine.

The project will contribute to modernising the Air Traffic Management (ATM) infrastructure of Ukraine, in order to meet future demand, improve ATM efficiency, achieve performance targets in compliance with the EU Single European Sky (SES) regulations and maintain required safety levels. In so doing, the project will contribute to the sustainable social and economic development of one of EU's Eastern partner countries.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is expected to have an overall positive environmental and social impact. The project’s compliance with all applicable EU and national environmental legislation will be verified during appraisal.

The Bank will require the Promoter to tender contracts for the implementation of the project in accordance with the Bank's guide to procurement, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
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Ukraine: EIB unterstützt Modernisierung der Flugverkehrsmanagement-Infrastruktur

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AIR NAVIGATION UPGRADE UKRAINE
Datum der Veröffentlichung
24 Jul 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54955466
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110266
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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