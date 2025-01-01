Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Wie können wir ein gerechteres internationales Finanzsystem schaffen? Ziel des Gipfels für einen neuen globalen Finanzierungspakt war es, einen Konsens über ein gerechteres System für die Armutsbekämpfung herbeizuführen, die grüne Wende zu fördern und allen Ländern zu helfen, die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen.

An dem Gipfel nahmen eine Delegation der Europäischen Investitionsbank (EIB) unter der Leitung von Präsident Werner Hoyer und der Vizepräsidenten Ambroise Fayolle und Thomas Östros teil. Gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der Premierministerin von Barbados, Mia Mottley, dem ruandischen Finanzminister Uzziel Ndagijimana und anderen sprachen sie über Themen wie den Zugang zur medizinischen Grundversorgung oder die Reform der multilateralen Entwicklungsbanken (MDB). 

  Mehr Informationen auf der Website des Gipfels

Wichtige Veranstaltungen mit Beteiligung der EIB

 

  • Accelerating and Scaling Up Climate Finance in Rwanda
    22. Juni 2023, 11.30 Uhr – 12.30 Uhr (GMT+2)
    EIB-Teilnehmer: Thomas Östros, Vizepräsident
  • Innovative finance to accelerate investment in primary health care and resilient health systems: the Health Impact Investment Platform (HIIP)
    23. Juni 2023, 8.00 Uhr – 9.00 Uhr (GMT+2)
    EIB-Teilnehmer: Werner Hoyer, Präsident
      Zum aufgezeichneten Livestream
      Lesen Sie die Erklärung

Highlights des Gipfels

Transformation der Entwicklungsfinanzierung
EIB-Präsident Werner Hoyer und die Premierministerin von Barbados, Mia Mottley, fordern Reform des Finanzsystems
Stärkung der medizinischen Grundversorgung
Die neue Health Impact Investment Platform verbessert die medizinische Grundversorgung
Ein nachhaltiges, resilientes Barbados
Ein neues Paket innovativer Initiativen für die grüne Wende und die Resilienz von Barbados
Klimaresilienz in Ruanda
Gemeinsame Mobilisierung zusätzlicher 300 Millionen Euro für die Klimaresilienz Ruandas
Gesundheitsversorgung in Barbados
EIB und Barbados unterzeichnen Kredit über 10 Millionen Euro zur Stärkung des Gesundheitssystems des Landes
Förderung der Klimaziele Senegals
Die Partnerschaft für eine gerechte Energiewende unterstützt die Klima- und Entwicklungsziele Senegals

