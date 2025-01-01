Wie können wir ein gerechteres internationales Finanzsystem schaffen? Ziel des Gipfels für einen neuen globalen Finanzierungspakt war es, einen Konsens über ein gerechteres System für die Armutsbekämpfung herbeizuführen, die grüne Wende zu fördern und allen Ländern zu helfen, die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen.

An dem Gipfel nahmen eine Delegation der Europäischen Investitionsbank (EIB) unter der Leitung von Präsident Werner Hoyer und der Vizepräsidenten Ambroise Fayolle und Thomas Östros teil. Gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der Premierministerin von Barbados, Mia Mottley, dem ruandischen Finanzminister Uzziel Ndagijimana und anderen sprachen sie über Themen wie den Zugang zur medizinischen Grundversorgung oder die Reform der multilateralen Entwicklungsbanken (MDB).

