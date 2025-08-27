Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten
>@EIB

Für mehr Investitionen in eine grüne, digitale und faire Wirtschaft

Das InvestEU-Programm ist ein Eckpfeiler des bisher größten Konjunkturpakets der Europäischen Union, um Unternehmen aus der Covid-19-Krise zu helfen und eine grüne, digitale und faire Wirtschaft voranzutreiben. Auch bei der Bewältigung neuer Herausforderungen, die sich aus großen Unsicherheiten im Zusammenhang mit den welt- und sicherheitspolitischen Aussichten ergeben, unterstützt das Programm die europäische Wirtschaft.

InvestEU stellt eine EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro für Finanzierungen und Investitionen. Dadurch soll zusätzliches privates Kapital von mehr als 372 Milliarden Euro für öffentliche und private Investitionen mobilisiert werden, die den EU-Zielen entsprechen.

Wie das InvestEU-Programm funktioniert und wie Ihre Stadt, Ihre Region, Ihr Unternehmen oder Ihre Gemeinschaft davon profitieren kann, erfahren Sie bei Live- und Online-Veranstaltungen, die die EIB-Gruppe in ganz Europa organisiert.

InvestEU auf einen Blick

Vergangene Veranstaltungen

Other events you may like...

1-31
Jan Dec
2022 2025

EIB Lunch-Dialoge

Die ständige Vertretung der EIB in Brüssel organisiert Lunch-Dialoge für informative und interaktive Diskussionen mit Organisationen vor Ort zu aktuellen Fragen. Die Dialoge bieten Wissen und Erfahrung aus erster Hand. Jeder Lunch-Dialog startet um 13 Uhr, gefolgt von einer Diskussion und einer Q&A-Runde mit dem Publikum.
27
Aug
2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 585

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank
Verwaltungsrat Institutional Veranstaltung anderer Institutionen Luxemburg Europäische Union
24
Sep
2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 586

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank
Verwaltungsrat Institutional Veranstaltung anderer Institutionen Luxemburg Europäische Union