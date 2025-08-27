Für mehr Investitionen in eine grüne, digitale und faire Wirtschaft

Das InvestEU-Programm ist ein Eckpfeiler des bisher größten Konjunkturpakets der Europäischen Union, um Unternehmen aus der Covid-19-Krise zu helfen und eine grüne, digitale und faire Wirtschaft voranzutreiben. Auch bei der Bewältigung neuer Herausforderungen, die sich aus großen Unsicherheiten im Zusammenhang mit den welt- und sicherheitspolitischen Aussichten ergeben, unterstützt das Programm die europäische Wirtschaft.

InvestEU stellt eine EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro für Finanzierungen und Investitionen. Dadurch soll zusätzliches privates Kapital von mehr als 372 Milliarden Euro für öffentliche und private Investitionen mobilisiert werden, die den EU-Zielen entsprechen.

Wie das InvestEU-Programm funktioniert und wie Ihre Stadt, Ihre Region, Ihr Unternehmen oder Ihre Gemeinschaft davon profitieren kann, erfahren Sie bei Live- und Online-Veranstaltungen, die die EIB-Gruppe in ganz Europa organisiert.