Cape Town
26
-
28
feb 2025

Finance in Common Summit 2025

Ort: Cape Town , za

Die Europäische Investitionsbank (EIB) nahm vom 26. bis 28. Februar 2025 am fünften Finance in Common Summit in Kapstadt (Südafrika) teil. Unter der Leitung von EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle sondierte unsere Delegation mit weltweiten Spitzen aus Politik und Wirtschaft, öffentlichen Entwicklungsbanken und wichtigen Stakeholdern, wie sich nachhaltige Finanzierungen fördern lassen.

Das diesjährige Treffen war der Förderung von Infrastrukturen und Finanzierungen für ein gerechtes, nachhaltiges Wachstum gewidmet. Im Fokus standen dabei finanzielle Teilhabe, digitale Transformation und klimaresiliente Infrastruktur. Die EIB beteiligte sich an den Gesprächen über innovative Finanzierungslösungen, die die nachhaltige Entwicklung und die globale Klimaagenda voranbringen.

Meldungen der EIB-Gruppe vom Finance in Common Summit 2025

Geld für eine grüne Welt

Der Klimawandel ist eine Gefahr für Mensch, Wirtschaft und Ökosysteme und verursacht einen beispiellosen Verlust an biologischer Vielfalt.

In diesem Jahrzehnt muss – und kann – die Menschheit den Grundstein für eine resiliente, nachhaltige Zukunft legen. Und genau darum geht es uns als Klimabank. Deshalb stehen Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bei uns im Mittelpunkt – bei allem, was wir tun.

Mehr dazu  
custom-preview

Gemeinsam Lösungen finden

custom-preview

Die Welt steht vor dringenden Herausforderungen – vom Klimawandel bis hin zu Konflikten und Armut.

Mit unseren nachhaltigen Investitionen unterstützen wir den Wiederaufbau in der Ukraine, stärken wir Partnerschaften in der EU-Nachbarschaft und bringen wir die Global-Gateway-Initiative voran – für eine resiliente, gerechte Zukunft.

Mehr dazu  

Publikationen zum Thema

30 Januar 2025

Prioritäten für mehr Wohlstand: Aktivitätsbericht 2024 der EIB-Gruppe

Unsere Prioritäten stehen für Wachstum, Wohlstand, technologischen und sozialen Fortschritt – in den Mitgliedstaaten, in der EU und weltweit. Wie wir das im Einzelnen tun, das erfahren Sie in diesem Bericht.

Cyber-Sicherheit Forstwirtschaft Bioökonomie Umwelt Klima Digitales und Telekommunikation Technologie Klimaschutz Investitionen Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit Kapitalmarktunion Sicherheit und Verteidigung Klima und Umwelt Energie
3 Dezember 2024

Die EIB-Umfrage zum Klimawandel

Die siebte EIB-Umfrage zum Klimawandel liefert wertvolle Informationen, wie die Menschen in Europa 2024 über die Herausforderungen und Chancen der Klima-Anpassung denken.

Klima und Umwelt
20 November 2024

The circular economy in motion

A look at 20 circular economy projects provides insight about the kind of support needed.

Institutional MDBs Partners Circular economy Climate and environment

