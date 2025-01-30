Finance in Common Summit 2025

Die Europäische Investitionsbank (EIB) nahm vom 26. bis 28. Februar 2025 am fünften Finance in Common Summit in Kapstadt (Südafrika) teil. Unter der Leitung von EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle sondierte unsere Delegation mit weltweiten Spitzen aus Politik und Wirtschaft, öffentlichen Entwicklungsbanken und wichtigen Stakeholdern, wie sich nachhaltige Finanzierungen fördern lassen.
Das diesjährige Treffen war der Förderung von Infrastrukturen und Finanzierungen für ein gerechtes, nachhaltiges Wachstum gewidmet. Im Fokus standen dabei finanzielle Teilhabe, digitale Transformation und klimaresiliente Infrastruktur. Die EIB beteiligte sich an den Gesprächen über innovative Finanzierungslösungen, die die nachhaltige Entwicklung und die globale Klimaagenda voranbringen.
