Die EIB auf der UN-Klimakonferenz (COP29)

Geld für eine grüne Welt
Bei der 29. UN-Klimakonferenz (COP29) haben wir mit Regierungen, internationalen Organisationen, Unternehmen und der Zivilgesellschaft zusammengearbeitet. Dabei standen zwei Dinge im Fokus: die Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius und Fortschritte bei der Finanzierung für einen gerechten Übergang.
Veranstaltungen
Wir waren sowohl beim offiziellen Teil als auch bei Begleitveranstaltungen dabei. Erfahren Sie mehr über das Programm im BENELUX-EIB-Pavillon und im Pavillon der multilateralen Entwicklungsbanken.
- Erneuerbare verdreifachen, Energieeffizienz verdoppeln – mit mehr Investitionen
11:00–12:30 (GMT +4)
EIB-Präsidentin Nadia Calviño nahm an einem Ministerdialog teil, der von der Europäischen Union und den COP-Vorsitzenden Aserbaidschan (COP29) und Vereinigte Arabische Emirate (COP28) organisiert wurde. Thema war das Nachschärfen staatlicher Zusagen, um bis 2030 die installierte Leistung der Erneuerbaren weltweit zu verdreifachen und die durchschnittliche jährliche Energieeffizienzsteigerung zu verdoppeln.
- Energie: Mehr Klimaschutz
13:30–14:45 (GMT +4)
EIB-Präsidentin Calviño nahm an einer hochrangig besetzten Diskussionsrunde der Internationalen Energieagentur teil. Ziel war ein Konsens über eine bezahlbare und gerechte Energiewende, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.
- Klimafinanzierung: entscheidend für eine nachhaltige Zukunft
16:00–17:00 (GMT +4)
Wir brauchen neue Finanzierungsmodelle und eine Reform der Finanzarchitektur, um mehr Klimafinanzierungen auf den Weg zu bringen. EIB-Präsidentin Calviño nahm an einer hochrangig besetzten Diskussionsrunde teil, gemeinsam mit Staats- und Regierungschefs aus aller Welt sowie internationalen Finanzinstituten und multilateralen Entwicklungsbanken. Thema: Mehr öffentliche Finanzierung und Mobilisierung privater Gelder für den Klimaschutz in Entwicklungsländern.
- Finanzierung der grünen Wende in Schwellen- und Entwicklungsländern
18:15–19:00 (GMT +4)
Die globalen Klimaziele erfordern einen Umstieg auf Erneuerbare. EIB-Präsidentin Calviño diskutierte in einer Podiumsrunde zur Frage, wie Reformen und Strategien bei uns zu einer besseren Finanzierung der grünen Wende in Schwellen- und Entwicklungsländern beitragen können.
Videoaufzeichnung
- Grüner Wasserstoff: Potenzial erschließen
15:30–17:00 (GMT +4)
Bisher verursacht die Herstellung von Wasserstoff tonnenweise CO2-Emissionen, weil überwiegend fossile Brennstoffe ohne CO2-Minderung zum Einsatz kommen. EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle nahm an dieser Veranstaltung teil. Im Fokus standen die Vorteile von grünem Wasserstoff und eine Präsentation der jüngsten EIB-finanzierten Projekte.
- Der Weg zu einer nachhaltigeren Wirtschaft aus der Sicht europäischer Finanzinstitute
17:30–18:30 (GMT +4)
Vizepräsident Fayolle nahm an einer Podiumsdiskussion mit dem Europäischen Stabilitätsmechanismus teil. Thema: Unterstützung der grünen Wende und einer nachhaltigen Wirtschaft.
Videoaufzeichnung
- KMU: neue Instrumente für mehr Energieeffizienz und Wachstum
12:15–13:00 (GMT +4)
Vizepräsident Fayolle und Bertrand Piccard, Chairman der Solar Impulse Foundation, haben neue Unterstützung für Energieeffizienzlösungen bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) angekündigt.
Pressemitteilung
Videoaufzeichnung
- Treffen der Klimakoalition bei der COP29
14:00–15:30 (GMT +4)
EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle nahm an einem Treffen der Klimakoalition der Finanzministerinnen und Finanzminister teil. Im Fokus standen Best Practices, um Investitionen und Kredite für die Umsetzung der national festgelegten Beiträge zu mobilisieren. Und es ging um die Frage, wie Länderplattformen und ähnliche Koordinationsmechanismen die Finanzministerien unterstützen können.
- Es brennt in der Region: Finanzierungslücke bei dringend nötiger Klimaanpassung schließen
9:30–11:00 (GMT +4)
EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle diskutierte in einer gemeinsamen Veranstaltung über die Mobilisierung von öffentlichen und privaten Investitionen in Projekte, die Kommunen bei der Klimaanpassung helfen.
Videoaufzeichnung
- Arbeit an Länderplattformen und Unterstützung der nationalen Klimaziele
13:30–15:00 (GMT +4)
Länderplattformen sind ein starkes Tool für Klimafinanzierungen. Vizepräsident Fayolle beteiligte sich an einer Gesprächsrunde zur Entwicklung eines gemeinsamen Ansatzes für Länderplattformen und zum Austausch von Best Practices.
- Unsere Zukunft sichern: Schutz kritischer Infrastruktur gegen die globale Erwärmung
17:30–19:00 (GMT +4)
Vizepräsident Fayolle diskutierte in einer Gesprächsrunde darüber, wie sich Klimaresilienz und Klimaanpassung bei öffentlichen Infrastrukturprojekten berücksichtigen lassen.
Videoaufzeichnung
- Langfristige Strategieprogramme der MDBs – vom Start bis zur Umsetzung
13:30–15:00 (GMT +4)
EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle tauschte sich bei einer Podiumsdiskussion darüber aus, wie multilaterale Entwicklungsbanken ihre langfristigen Strategieprogramme so gestalten können, dass sie die Klimaziele von Behörden auf nationaler Ebene und darunter besser unterstützen.
- Gemeinsam weltweit Investitionen in die Kreislaufwirtschaft anstoßen
13:30–15:00 (GMT +4)
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe der multilateralen Entwicklungsbanken (MDBs) zur Kreislaufwirtschaft stellten einen neuen Bericht vor und sprachen über die positive Wirkung von Investitionen in die Kreislaufwirtschaft.
Zur Pressemitteilung
Highlights der COP29
Verfolgen Sie unsere Neuigkeiten, Publikationen und Interviews.
-
COP29: Investitionen in Kreislaufwirtschaft stärken Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt
Auf der Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP29) in Baku in Aserbaidschan haben die multilateralen Entwicklungsbanken (MDBs) ihren ersten gemeinsamen Bericht zur Kreislaufwirtschaft vorgestellt: The circular economy in motion.
-
EIB-Gruppe, Europäische Kommission und Solar Impulse Foundation präsentieren Energieeffizienz-Initiative auf der COP29 in Baku
In der Energieeffizienz liegen nach wie vor weithin ungenutzte Chancen, Klimaziele zu erreichen und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit und Energieversorgung zu sichern. Heute haben die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe), die Europäische Kommission und die Solar Impulse Foundation eine Pilotinitiative vorgestellt, die Energieeffizienz-Investitionen kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) anschieben soll. Die Initiative ist ein Eckpfeiler des Strategie-Fahrplans 2024-2027 der EIB-Gruppe und unterstreicht das Engagement der Gruppe für nachhaltige Entwicklung und wirtschaftliche Resilienz. Sie soll europaweit die grüne Wende voranbringen und KMU wettbewerbsfähiger machen.
-
Multilaterale Entwicklungsbanken fahren Klimafinanzierung hoch
Die multilateralen Entwicklungsbanken (MDBs) haben bei der UN-Klimakonferenz COP29 in Baku heute in einer gemeinsamen Erklärung skizziert, mit welchen Finanzierungen und Maßnahmen sie Länder bei ehrgeizigen Klimazielen unterstützen.
-
Klimaschutz muss über Politik stehen
Die COP29 muss die Führungsspitzen im Wahljahr dazu anhalten, mehr für Klimaschutz und grüne Wende in reichen und armen Ländern zu tun
-
Bloomberg TV: Nadia Calviño über die Rolle der EIB bei der Klimafinanzierung
Weniger Bürokratie und mehr Investitionen sind der Schlüssel, um mehr Geld für das Klima zu mobilisieren. Das sagte EIB-Präsidentin Nadia Calviño bei der COP29 in Aserbaidschan im Gespräch mit Joumanna Bercetche von Bloomberg.
-
EIB unterstützt wegweisendes Forstprojekt in Côte d’Ivoire
Auf der UN-Klimakonferenz (COP29) hat die Europäische Investitionsbank (EIB) einen Kredit von 150 Millionen Euro für die Strategie zur Erhaltung, Wiederaufforstung und Ausweitung der Wälder von Côte d‘Ivoire angekündigt. Die Strategie ist auf das Abidjan Legacy-Programm von Staatspräsident Alassane Ouattara abgestimmt. Ziel ist es, die Entwaldung und Bodendegradation zu bekämpfen und die Wiederaufforstung von Wäldern und Agroforstwirtschaft zu fördern.
-
Erneuerbare Energie: Gestern, heute, morgen
Wenn wir fossile Brennstoffe im Boden lassen und den Klimawandel bekämpfen wollen, brauchen wir Erneuerbare. Unsere neue Serie Invested in Renewables beleuchtet ihre Geschichte und das Potenzial künftiger Innovationen.
Vor Ort
Hören Sie rein, was unsere Expertinnen und Experten vor Ort sagen.
