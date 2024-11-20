Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten
Baku
11
-
22
nov 2024

Die EIB auf der UN-Klimakonferenz (COP29)

Ort: Baku , az

Geld für eine grüne Welt

Bei der 29. UN-Klimakonferenz (COP29) haben wir mit Regierungen, internationalen Organisationen, Unternehmen und der Zivilgesellschaft zusammengearbeitet. Dabei standen zwei Dinge im Fokus: die Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius und Fortschritte bei der Finanzierung für einen gerechten Übergang.

custom-preview

Veranstaltungen

Wir waren sowohl beim offiziellen Teil als auch bei Begleitveranstaltungen dabei. Erfahren Sie mehr über das Programm im BENELUX-EIB-Pavillon und im Pavillon der multilateralen Entwicklungsbanken.

Dienstag, 12. November
  • Erneuerbare verdreifachen, Energieeffizienz verdoppeln – mit mehr Investitionen

    11:00–12:30 (GMT +4)

    EIB-Präsidentin Nadia Calviño nahm an einem Ministerdialog teil, der von der Europäischen Union und den COP-Vorsitzenden Aserbaidschan (COP29) und Vereinigte Arabische Emirate (COP28) organisiert wurde. Thema war das Nachschärfen staatlicher Zusagen, um bis 2030 die installierte Leistung der Erneuerbaren weltweit zu verdreifachen und die durchschnittliche jährliche Energieeffizienzsteigerung zu verdoppeln.

 

  • Energie: Mehr Klimaschutz

    13:30–14:45 (GMT +4)

    EIB-Präsidentin Calviño nahm an einer hochrangig besetzten Diskussionsrunde der Internationalen Energieagentur teil. Ziel war ein Konsens über eine bezahlbare und gerechte Energiewende, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.

 

  •  Klimafinanzierung: entscheidend für eine nachhaltige Zukunft

    16:00–17:00 (GMT +4)

    Wir brauchen neue Finanzierungsmodelle und eine Reform der Finanzarchitektur, um mehr Klimafinanzierungen auf den Weg zu bringen. EIB-Präsidentin Calviño nahm an einer hochrangig besetzten Diskussionsrunde teil, gemeinsam mit Staats- und Regierungschefs aus aller Welt sowie internationalen Finanzinstituten und multilateralen Entwicklungsbanken. Thema: Mehr öffentliche Finanzierung und Mobilisierung privater Gelder für den Klimaschutz in Entwicklungsländern.

 

  • Finanzierung der grünen Wende in Schwellen- und Entwicklungsländern

    18:15–19:00 (GMT +4)

    Die globalen Klimaziele erfordern einen Umstieg auf Erneuerbare. EIB-Präsidentin Calviño diskutierte in einer Podiumsrunde zur Frage, wie Reformen und Strategien bei uns zu einer besseren Finanzierung der grünen Wende in Schwellen- und Entwicklungsländern beitragen können.

    Videoaufzeichnung
Mittwoch, 13. November
  •  Grüner Wasserstoff: Potenzial erschließen

    15:30–17:00 (GMT +4)

    Bisher verursacht die Herstellung von Wasserstoff tonnenweise CO2-Emissionen, weil überwiegend fossile Brennstoffe ohne CO2-Minderung zum Einsatz kommen. EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle nahm an dieser Veranstaltung teil. Im Fokus standen die Vorteile von grünem Wasserstoff und eine Präsentation der jüngsten EIB-finanzierten Projekte.

 

  • Der Weg zu einer nachhaltigeren Wirtschaft aus der Sicht europäischer Finanzinstitute

    17:30–18:30 (GMT +4)

    Vizepräsident Fayolle nahm an einer Podiumsdiskussion mit dem Europäischen Stabilitätsmechanismus teil. Thema: Unterstützung der grünen Wende und einer nachhaltigen Wirtschaft.  

     Videoaufzeichnung  
Donnerstag, 14. November
  • KMU: neue Instrumente für mehr Energieeffizienz und Wachstum

    12:15–13:00 (GMT +4)

    Vizepräsident Fayolle und Bertrand Piccard, Chairman der Solar Impulse Foundation, haben neue Unterstützung für Energieeffizienzlösungen bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) angekündigt.

     Pressemitteilung

     Videoaufzeichnung 
     
  • Treffen der Klimakoalition bei der COP29

    14:00–15:30 (GMT +4)

    EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle nahm an einem Treffen der Klimakoalition der Finanzministerinnen und Finanzminister teil. Im Fokus standen Best Practices, um Investitionen und Kredite für die Umsetzung der national festgelegten Beiträge zu mobilisieren. Und es ging um die Frage, wie Länderplattformen und ähnliche Koordinationsmechanismen die Finanzministerien unterstützen können.
Freitag, 15. November
  • Es brennt in der Region: Finanzierungslücke bei dringend nötiger Klimaanpassung schließen

    9:30–11:00 (GMT +4)

    EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle diskutierte in einer gemeinsamen Veranstaltung über die Mobilisierung von öffentlichen und privaten Investitionen in Projekte, die Kommunen bei der Klimaanpassung helfen.

     Videoaufzeichnung 

 

  • Arbeit an Länderplattformen und Unterstützung der nationalen Klimaziele

    13:30–15:00 (GMT +4)

    Länderplattformen sind ein starkes Tool für Klimafinanzierungen. Vizepräsident Fayolle beteiligte sich an einer Gesprächsrunde zur Entwicklung eines gemeinsamen Ansatzes für Länderplattformen und zum Austausch von Best Practices.

 

  • Unsere Zukunft sichern: Schutz kritischer Infrastruktur gegen die globale Erwärmung

    17:30–19:00 (GMT +4)

    Vizepräsident Fayolle diskutierte in einer Gesprächsrunde darüber, wie sich Klimaresilienz und Klimaanpassung bei öffentlichen Infrastrukturprojekten berücksichtigen lassen.

     Videoaufzeichnung 
Samstag, 16. November
  • Langfristige Strategieprogramme der MDBs – vom Start bis zur Umsetzung

    13:30–15:00 (GMT +4)

    EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle tauschte sich bei einer Podiumsdiskussion darüber aus, wie multilaterale Entwicklungsbanken ihre langfristigen Strategieprogramme so gestalten können, dass sie die Klimaziele von Behörden auf nationaler Ebene und darunter besser unterstützen.
Mittwoch, 20. November
  • Gemeinsam weltweit Investitionen in die Kreislaufwirtschaft anstoßen

    13:30–15:00 (GMT +4)

    Die Mitglieder der Arbeitsgruppe der multilateralen Entwicklungsbanken (MDBs) zur Kreislaufwirtschaft stellten einen neuen Bericht vor und sprachen über die positive Wirkung von Investitionen in die Kreislaufwirtschaft.

     Zur Pressemitteilung  
©Allain Bachellier/Getty images

IM FOKUS

Klimaumfrage der EIB 2024–2025

Mehr als neun von zehn Europäerinnen und Europäern wollen, dass mehr gegen die Folgen des Klimawandels getan wird. Das zeigt die siebte jährliche Klimaumfrage der EIB.

Zur Umfrage  

Highlights der COP29

Verfolgen Sie unsere Neuigkeiten, Publikationen und Interviews.

  •
    20 November 2024

    COP29: Investitionen in Kreislaufwirtschaft stärken Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt

    Auf der Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP29) in Baku in Aserbaidschan haben die multilateralen Entwicklungsbanken (MDBs) ihren ersten gemeinsamen Bericht zur Kreislaufwirtschaft vorgestellt: The circular economy in motion.

    Institutional COP29 Multilaterale Entwicklungsbanken Partner Klima Ambroise FAYOLLE Klimaschutz Direktorium United Nations Kreislaufwirtschaft Klima und Umwelt
  • 14 November 2024

    EIB-Gruppe, Europäische Kommission und Solar Impulse Foundation präsentieren Energieeffizienz-Initiative auf der COP29 in Baku

    In der Energieeffizienz liegen nach wie vor weithin ungenutzte Chancen, Klimaziele zu erreichen und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit und Energieversorgung zu sichern. Heute haben die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe), die Europäische Kommission und die Solar Impulse Foundation eine Pilotinitiative vorgestellt, die Energieeffizienz-Investitionen kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) anschieben soll. Die Initiative ist ein Eckpfeiler des Strategie-Fahrplans 2024-2027 der EIB-Gruppe und unterstreicht das Engagement der Gruppe für nachhaltige Entwicklung und wirtschaftliche Resilienz. Sie soll europaweit die grüne Wende voranbringen und KMU wettbewerbsfähiger machen.

    Institutional COP29 KMU Partner Klima Klimaschutz United Nations Klima und Umwelt Energie
  • 12 November 2024

    Multilaterale Entwicklungsbanken fahren Klimafinanzierung hoch

    Die multilateralen Entwicklungsbanken (MDBs) haben bei der UN-Klimakonferenz COP29 in Baku heute in einer gemeinsamen Erklärung skizziert, mit welchen Finanzierungen und Maßnahmen sie Länder bei ehrgeizigen Klimazielen unterstützen.

    Institutional COP29 Multilaterale Entwicklungsbanken Partner Klima Klimaschutz Direktorium United Nations Nadia Calviño Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 12 November 2024

    Klimaschutz muss über Politik stehen

    Die COP29 muss die Führungsspitzen im Wahljahr dazu anhalten, mehr für Klimaschutz und grüne Wende in reichen und armen Ländern zu tun

    Interviews Institutional COP29 Partner Klima Klimaschutz Direktorium United Nations Nadia Calviño Nachhaltigkeit Usbekistan Turkmenistan Kuba Kirgisistan Sambia Vietnam Salomonen Vanuatu Brasilien Papua-Neuguinea Malediven Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln Costa Rica Slowakei St. Martin Färöer Dominikanische Republik Wallis und Futuna Trinidad und Tobago Iran Tonga Nigeria Paraguay Jemen Kaimaninseln Madagaskar Irak Gabun Suriname Taiwan Italien Äthiopien Vereinigte Staaten Malawi Belarus Kroatien Norwegen Turks- und Caicosinseln St. Kitts und Nevis Katar Argentinien Samoa Afghanistan San Marino Aserbaidschan Österreich Aruba Gibraltar Benin Spanien Panama Rumänien Neukaledonien Ecuador Irland Guinea-Bissau Neuseeland Côte d'Ivoire Tadschikistan Somalia Deutschland Schweden Antigua und Barbuda Mongolei Montenegro Japan Slowenien Litauen Pakistan Nauru São Tomé und Príncipe Bahamas Kongo Palau Israel Laos Bulgarien Island Ukraine Peru Botsuana Liberia Senegal Albanien Malta Malaysia Indien Sri Lanka Cabo Verde Jordanien Finnland Regionalvorhaben - Pazifik Burundi Georgien Kambodscha Burkina Faso Komoren Bermuda Kanada China Ghana Seychellen Eritrea Andorra Südkorea Timor-Leste Macau Guatemala Niger Britisches Territorium im Indischen Ozean Türkei Nicaragua Myanmar Mosambik Russland Angola Chile Togo Armenien Kamerun Barbados Sudan Kanalinseln Tunesien Kuwait Dominica Brunei Darussalam Nordmazedonien Uruguay Bangladesch St. Lucia Bahrain St. Helena Libanon Pitcairn Guinea Belgien Marokko Libyen El Salvador Ungarn Jamaika Ägypten Griechenland Gambia Britische Jungferninseln Vatikanstadt Mayotte Venezuela Bonaire, Sint Eustatius und Saba Dänemark Honduras Bhutan Australien Luxemburg Liechtenstein Fidschi Zypern Amerikanische Jungferninseln Niederlande Südafrika Curaçao Cookinseln Äquatorialguinea Grönland Anguilla Mauretanien St. Vincent und die Grenadinen Mauritius Portugal Demokratische Volksrepublik Korea St. Pierre und Miquelon Syrien Sierra Leone Kiribati Haiti Polen Mexiko Palästina* Indonesien Nepal Schweiz Frankreich Simbabwe Serbien Insel Man Algerien Mikronesien Kasachstan Montserrat Singapur Puerto Rico Dschibuti Lettland Bolivien Moldau Falklandinseln Tschad Kenia Lesotho Grenada Tuvalu Demokratische Republik Kongo Thailand Mali Monaco Uganda Vereinigtes Königreich Philippinen Niederländische Antillen Tansania Ruanda Tschechien Französisch-Polynesien Saudi-Arabien Oman Bosnien und Herzegowina Kosovo* Königreich Eswatini Kolumbien Guyana Vereinigte Arabische Emirate Namibia Belize Estland Asien und Pazifik Östliche Nachbarschaft Lateinamerika und Karibik Europäische Union EFTA-Länder Mitglieder EU Nordamerika Überseeische Länder und Gebiete Südliche Nachbarschaft Subsahara-Afrika Erweiterungsländer Westbalkan Klima und Umwelt

  • Bloomberg TV: Nadia Calviño über die Rolle der EIB bei der Klimafinanzierung

    Weniger Bürokratie und mehr Investitionen sind der Schlüssel, um mehr Geld für das Klima zu mobilisieren. Das sagte EIB-Präsidentin Nadia Calviño bei der COP29 in Aserbaidschan im Gespräch mit Joumanna Bercetche von Bloomberg.

  •
    12 November 2024

    EIB unterstützt wegweisendes Forstprojekt in Côte d’Ivoire

    Auf der UN-Klimakonferenz (COP29) hat die Europäische Investitionsbank (EIB) einen Kredit von 150 Millionen Euro für die Strategie zur Erhaltung, Wiederaufforstung und Ausweitung der Wälder von Côte d‘Ivoire angekündigt. Die Strategie ist auf das Abidjan Legacy-Programm von Staatspräsident Alassane Ouattara abgestimmt. Ziel ist es, die Entwaldung und Bodendegradation zu bekämpfen und die Wiederaufforstung von Wäldern und Agroforstwirtschaft zu fördern.

    Forstwirtschaft Institutional COP29 Partner Ambroise FAYOLLE Direktorium United Nations Côte d'Ivoire Subsahara-Afrika Landwirtschaft und Bioökonomie Klima und Umwelt

  • Erneuerbare Energie: Gestern, heute, morgen

    Wenn wir fossile Brennstoffe im Boden lassen und den Klimawandel bekämpfen wollen, brauchen wir Erneuerbare. Unsere neue Serie Invested in Renewables beleuchtet ihre Geschichte und das Potenzial künftiger Innovationen.

Vor Ort

Hören Sie rein, was unsere Expertinnen und Experten vor Ort sagen.

custom-preview
custom-preview
custom-preview
custom-preview
custom-preview
custom-preview
custom-preview

Die neuesten Posts #COP29

Unsere Prioritäten

Erfahren Sie mehr über die Europäische Investitionsbank und ihre Kernprioritäten

Klimaschutz

Klimaschutz ist unsere Top-Priorität. Wir investieren in innovative Technologien für den Übergang zu Netto-Null.

Investieren weltweit

Weltweit sind wir ein Partner der europäischen Global-Gateway-Initiative und setzen uns für mehr Klimaschutz und die UN-Entwicklungsziele ein.

Digitalisierung und technologische Innovation

Spitzentechnologie ist entscheidend für die Zukunft Europas. Deshalb investieren wir in unsere globale Technologieführerschaft in den Bereichen Cleantech und Gesundheit.

Unsere acht Kernprioritäten  

Alle Nachrichten und Medien

Pressemitteilungen
Medien
Reden

Other events you may like...

1
-
31
Jan
2022
Dec
2025

EIB Lunch-Dialoge

Die ständige Vertretung der EIB in Brüssel organisiert Lunch-Dialoge für informative und interaktive Diskussionen mit Organisationen vor Ort zu aktuellen Fragen. Die Dialoge bieten Wissen und Erfahrung aus erster Hand. Jeder Lunch-Dialog startet um 13 Uhr, gefolgt von einer Diskussion und einer Q&A-Runde mit dem Publikum.

27
Aug
2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 585

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank

Verwaltungsrat Institutional Veranstaltung anderer Institutionen Luxemburg Europäische Union
24
Sep
2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 586

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank