Die EIB auf der UN-Klimakonferenz (COP29)

In der Energieeffizienz liegen nach wie vor weithin ungenutzte Chancen, Klimaziele zu erreichen und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit und Energieversorgung zu sichern. Heute haben die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe), die Europäische Kommission und die Solar Impulse Foundation eine Pilotinitiative vorgestellt, die Energieeffizienz-Investitionen kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) anschieben soll. Die Initiative ist ein Eckpfeiler des Strategie-Fahrplans 2024-2027 der EIB-Gruppe und unterstreicht das Engagement der Gruppe für nachhaltige Entwicklung und wirtschaftliche Resilienz. Sie soll europaweit die grüne Wende voranbringen und KMU wettbewerbsfähiger machen.