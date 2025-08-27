Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
In einem interaktiven Seminar der EIB-Gruppe diskutierten Vertreterinnen und Vertreter des öffentlichen Sektors, der EU, von Finanzinstituten, der Privatwirtschaft und der Medien darüber, wie ein gerechtes grünes Wachstum kleinster, kleiner und mittlerer Unternehmen (KKMU) in Georgien gefördert werden kann. Auf dem Seminar wurden auch die Ergebnisse der neuesten EIB-Studien vorgestellt.

Thema der ersten Veranstaltung „Wachstums-, Innovations- und Klimafinanzierungen“ war die Förderung in diesen Bereichen aus regulatorischer und politischer Sicht. Im Mittelpunkt standen – basierend auf Daten der Unternehmensbefragung – die Herausforderungen, vor denen Firmen beim Zugang zu Finanzierungen stehen, die Förderung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums für alle und Ansätze für ein grüneres Finanzsystem.

Themen der zweiten Veranstaltung „KKMU finanzieren und finanzielle Teilhabe“ waren die Rolle des Finanzsektors bei der Überwindung dieser Hürden und Strategien für mehr Finanzierungen grüner Investitionen und für unterversorgte Segmente der Wirtschaft einschließlich Frauen, Jugendliche und ländliche Gebiete. Die Teilnehmenden stellten konkrete Beispiele und Initiativen vor, die bereits laufen oder in Kürze anlaufen.

Programm und Referierende

Präsentationen

Highlights der Veranstaltung

>@EIB

Die EIB fördert KKMU in Georgien

Sie ist einer der wichtigsten institutionellen Geldgeber für den georgischen Finanzsektor bei der KKMU-Förderung. 

  Mehr dazu  

>@Nicholas Lapite/EIB

Georgien und die EIB

Seit 2007 greift die EIB kleinen Betrieben in Georgien unter die Arme, treibt den Ausbau der Infrastruktur voran und hilft bei der Transformation des Landes.

  Mehr dazu  

Unsere Storys und Publikationen

Länderanalyse Georgien
Finanzierungen in Georgien: Kleine und mittlere Unternehmen und Privatsektor
Georgischer Käse mit Schweizer Know-how
Bericht der EIB Global 2022/2023 – Die Wirkung
Erdbeeren mit Garantie
Resilienz von Unternehmen in der Pandemie und darüber hinaus

Unsere Aktivitäten

 

Kleine Unternehmen
Wir arbeiten mit einem umfassenden Netz von Partnern zusammen, um kleine und mittlere Unternehmen zu unterstützen.

 

Die EIB im Überblick
Wir engagieren uns für Klimaschutz, Innovation und nachhaltige Entwicklung in Europa und weltweit. Für eine bessere Zukunft.

 

Die EIB Global
Die großen Herausforderungen unserer Zeit sind globaler Natur. Die EIB finanziert Investitionen auf der ganzen Welt. Sie fördert damit Stabilität, nachhaltiges Wachstum und den Klimaschutz.

