In einem interaktiven Seminar der EIB-Gruppe diskutierten Vertreterinnen und Vertreter des öffentlichen Sektors, der EU, von Finanzinstituten, der Privatwirtschaft und der Medien darüber, wie ein gerechtes grünes Wachstum kleinster, kleiner und mittlerer Unternehmen (KKMU) in Georgien gefördert werden kann. Auf dem Seminar wurden auch die Ergebnisse der neuesten EIB-Studien vorgestellt.

Thema der ersten Veranstaltung „Wachstums-, Innovations- und Klimafinanzierungen“ war die Förderung in diesen Bereichen aus regulatorischer und politischer Sicht. Im Mittelpunkt standen – basierend auf Daten der Unternehmensbefragung – die Herausforderungen, vor denen Firmen beim Zugang zu Finanzierungen stehen, die Förderung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums für alle und Ansätze für ein grüneres Finanzsystem.

Themen der zweiten Veranstaltung „KKMU finanzieren und finanzielle Teilhabe“ waren die Rolle des Finanzsektors bei der Überwindung dieser Hürden und Strategien für mehr Finanzierungen grüner Investitionen und für unterversorgte Segmente der Wirtschaft einschließlich Frauen, Jugendliche und ländliche Gebiete. Die Teilnehmenden stellten konkrete Beispiele und Initiativen vor, die bereits laufen oder in Kürze anlaufen.

Programm und Referierende