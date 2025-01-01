Der Rat der Gouverneure setzt sich aus 27 Ministerinnen und Ministern zusammen, die von den Mitgliedstaaten benannt werden; in der Regel sind es die Finanzministerinnen und -minister.

Er erlässt die Leitlinien für die Kreditpolitik der Bank, genehmigt die Finanzausweise, entscheidet über Finanzierungen außerhalb der Europäischen Union und beschließt Kapitalerhöhungen. Er ernennt außerdem die Mitglieder des Verwaltungsrats, des Direktoriums und des Prüfungsausschusses.

Mehr über die Vergütung der Mitglieder der satzungsmäßigen Organe der EIB