Der Rat der Gouverneure

Der Rat der Gouverneure setzt sich aus 27 Ministerinnen und Ministern zusammen, die von den Mitgliedstaaten benannt werden; in der Regel sind es die Finanzministerinnen und -minister.

Er erlässt die Leitlinien für die Kreditpolitik der Bank, genehmigt die Finanzausweise, entscheidet über Finanzierungen außerhalb der Europäischen Union und beschließt Kapitalerhöhungen. Er ernennt außerdem die Mitglieder des Verwaltungsrats, des Direktoriums und des Prüfungsausschusses.

Mehr über die Vergütung der Mitglieder der satzungsmäßigen Organe der EIB

Zwei unabhängige Ausschüsse erstatten dem Rat der Gouverneure jährlich Bericht:

Ethik- und Compliance-Ausschuss

Trifft Entscheidungen zu potenziellen Interessenkonflikten von amtierenden und ehemaligen Mitgliedern des Verwaltungsrats, des Direktoriums sowie des Prüfungsausschusses und nimmt zu anderen Ethikfragen Stellung.

Beratender Ausschuss für Ernennungen

Gibt nicht bindende Stellungnahmen dazu ab, ob Kandidatinnen oder Kandidaten geeignet sind, die Aufgaben eines Mitglieds des Direktoriums oder eines ordentlichen Mitglieds oder einer Beobachterin oder eines Beobachters im Prüfungsausschuss wahrzunehmen.

 

Der Prüfungsausschuss ist ein unabhängiges Organ, das unmittelbar dem Rat der Gouverneure verantwortlich ist.

Vorsitz

Zbyněk
STANJURA

Tschechien

Mitglieder

Jan
JAMBON

Belgien

Temenuzhka
PETKOVA

Bulgarien

Morten
BØDSKOV

Dänemark

Lars
KLINGBEIL

Deutschland

Jürgen
LIGI

Estland

Paschal
DONOHOE

Irland

Kyriakos
PIERRAKAKIS

Griechenland

Carlos
CUERPO

Spanien

Roland
LESCURE

Frankreich

Marko
PRIMORAC

Kroatien

Giancarlo
GIORGETTI

Italien

Makis
KERAVNOS

Zypern

Arvils
AŠERADENS

Lettland

Kristupas
VAITIEKŪNAS

Litauen

Gilles
ROTH

Luxemburg

Márton
NAGY

Ungarn

Clyde
CARUANA

Malta

Eelco
HEINEN

Niederlande

Markus
MARTERBAUER

Österreich

Andrzej
DOMAŃSKI

Polen

Joaquim
MIRANDA
SARMENTO

Portugal

Alexandru
NAZARE

Rumänien

Klemen
BOŠTJANČIČ

Slowenien

Ladislav
KAMENICKÝ

Slowakei

Riikka
PURRA

Finnland

Elisabeth
SVANTESSON

Schweden

