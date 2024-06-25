La Bulgarie et la BEI

La BEI intervient en Bulgarie depuis 1992 et finance des projets qui contribuent à réduire les disparités régionales et à renforcer la compétitivité économique. Elle a aidé Sofia à développer un système de transport durable et respectueux de l’environnement, qui améliore la vie quotidienne de ses habitants. Elle a appuyé les entreprises bulgares qui souffrent des conséquences économiques de la pandémie de COVID-19.

La Bulgarie est l’un des premiers bénéficiaires des services de conseil de la BEI. Ces services ont soutenu des projets mis en œuvre dans l’ensemble de la Bulgarie, par exemple dans les secteurs des transports, de l’eau et de l’environnement.