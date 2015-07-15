Le Fonds européen pour les investissements stratégiques

Des années de crise ont menacé le potentiel de croissance innovante de l'Europe et émoussé notre avantage compétitif. La compétitivité repose sur l'investissement. En Europe, de beaux projets ont actuellement des difficultés à trouver des financements. Les fonds sont disponibles dans le système mais l'incertitude économique empêche de nombreux investisseurs de prendre des risques. Le Plan d'investissement pour l'Europe permet de redéployer nos ressources financières, dans l'intérêt de tous les Européens.