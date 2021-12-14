Plateforme d’investissement en faveur du rail vert de la BEI

La BEI a lancé la Plateforme d’investissement en faveur du rail vert qui vise à répondre à des besoins spécifiques du marché, à explorer de nouveaux modèles d’entreprise et à multiplier les possibilités de financement de l’innovation et de l’action pour le climat dans le secteur du transport ferroviaire. Pour accélérer la mise en œuvre des investissements ferroviaires, la nouvelle plateforme propose les services d’octroi de prêts, de panachage de ressources et de prestation de conseils de la BEI ainsi que les instruments financiers de l’UE disponibles au titre d’InvestEU.