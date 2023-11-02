Amélioration du bien-être animal avec In Ovo

On estime que l’industrie avicole met à mort 6,5 milliards de poussins mâles chaque année dans le monde, simplement parce qu’ils ne pourront pas pondre d’œufs.

In Ovo, une entreprise néerlandaise, propose une solution révolutionnaire pour remédier à ce problème. Sa technologie Ella® permet de déterminer le sexe d’un poussin dans l’œuf et de veiller à ce que seules les femelles éclosent pour devenir ensuite des poules pondeuses.

La Banque européenne d’investissement soutient In Ovo avec l’appui d’InvestEU, afin de permettre à cette entreprise de perfectionner et de développer sa technologie. Ensemble, nous rendons la filière avicole plus durable !

