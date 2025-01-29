Bienvenue sur cette page qui passe en revue, dans une série de vidéos, les grandes priorités stratégiques du Groupe BEI.
Ces vidéos vous permettront de découvrir comment nous consolidons notre rôle de banque européenne du climat et nous intensifions notre soutien aux secteurs de la sécurité et de la défense.
Nous parlons des efforts du Groupe BEI en faveur de l’accélération de la transition numérique, de l’appui à l’agriculture et à la bioéconomie et du renforcement des investissements en faveur des infrastructures sociales.
Notre série étudie également des initiatives visant à réduire les écarts de prospérité au sein de l’Union européenne et à œuvrer en faveur d’une véritable union des marchés des capitaux.
Découvrez comment la BEI soutient :
L’action en faveur du climat
Le Groupe BEI intensifie ses investissements dans l’adaptation aux changements climatiques, l’atténuation de leurs effets et la transition énergétique. En tant que banque du climat, nous soutenons les énergies renouvelables et les technologies de rupture pour rendre le secteur de l’énergie efficace, indépendant et à l’abri des risques géopolitiques.
La transformation numérique et l’innovation technologique
L’économie européenne a besoin d’une productivité plus forte et d’une croissance plus rapide. Le Groupe BEI contribue à la réalisation de ce double objectif en investissant dans la transition numérique et les technologies de pointe et en aidant l’Europe à prospérer en tant que pôle mondial d’innovation et de compétitivité.
La sécurité et la défense
Le contexte géopolitique actuel est difficile. La sécurité est, par conséquent, une priorité absolue pour l’Union européenne et pour nous. Depuis le début de la guerre en Ukraine, nous avons engagé 8 milliards d’euros pour renforcer les capacités de défense de l’Europe. Nous rationalisons actuellement le processus de financement et avons établi un programme spécifique d’un milliard d’euros qui appuiera les petites et moyennes entreprises de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie européenne de sécurité et de défense.
La cohésion
Le Groupe Banque européenne d’investissement soutient des projets relevant de l’objectif de cohésion qui réduisent les inégalités entre les régions, comblent le déficit en matière d’investissement social, améliorent le quotidien des citoyens et citoyennes et aident les populations à réaliser pleinement leur potentiel. Personne n’est laissé pour compte dans ce processus.
L’agriculture et la bioéconomie
Les besoins de l’Europe sur le plan de l’agriculture et de la bioéconomie connaissent une croissance rapide. Pour les agriculteurs et les entreprises, quelle que soit leur taille, obtenir des financements est un enjeu décisif. C’est la raison pour laquelle, en 2024, le Groupe Banque européenne d’investissement a consacré plus de 6 milliards d’euros au financement de projets dans les domaines de l’agriculture et de la bioéconomie en Europe.
Les infrastructures sociales
Les infrastructures sociales figurent au cœur de chaque collectivité, stimulent la fierté citoyenne et favorisent la croissance. C’est la raison pour laquelle le Groupe BEI investit dans des lieux de vie, d’apprentissage de nouvelles compétences et de prise en charge des malades et des personnes âgées. Ce sont les fondements d’une économie inclusive et durable partout en Europe.
Les investissements à fort impact dans le monde
Le Groupe BEI soutient des projets qui répondent aux défis mondiaux les plus pressants. En partenariat avec des pays, des organisations multilatérales, des institutions philanthropiques et des agences des Nations unies, nous contribuons à construire un avenir durable pour l’Europe et le monde.
L’union des marchés des capitaux
En Europe, les entreprises innovantes rencontrent d’importantes difficultés de financement. Pour contribuer à résoudre le problème, le Groupe BEI approfondit l’union des marchés des capitaux, facilite l’accès au financement, supprime les obstacles à l’investissement et encourage les investissements en capital-risque.
Nos priorités
Dans le cadre de nos activités, nous cherchons à accélérer la transition écologique, à stimuler l’innovation technologique, à renforcer la sécurité et la défense, et à soutenir la cohésion régionale et la mise en place d’infrastructures sociales. Notre engagement en faveur du développement international et de l’intégration des marchés des capitaux assure une forte présence de l’Europe à l’échelle mondiale. Nos priorités stimulent la croissance, la prospérité et le progrès technologique et social dans les différents États membres, dans l’ensemble de l’UE et partout ailleurs dans le monde.