Bienvenue sur cette page qui passe en revue, dans une série de vidéos, les grandes priorités stratégiques du Groupe BEI.

Ces vidéos vous permettront de découvrir comment nous consolidons notre rôle de banque européenne du climat et nous intensifions notre soutien aux secteurs de la sécurité et de la défense.

Nous parlons des efforts du Groupe BEI en faveur de l’accélération de la transition numérique, de l’appui à l’agriculture et à la bioéconomie et du renforcement des investissements en faveur des infrastructures sociales.

Notre série étudie également des initiatives visant à réduire les écarts de prospérité au sein de l’Union européenne et à œuvrer en faveur d’une véritable union des marchés des capitaux.