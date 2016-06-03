Le Plan d'investissement pour l'Europe touche l’économie réelle

L'Europe a besoin d'investissements pour créer des emplois, pour rendre l'euro plus compétitif, pour renforcer le marché unique et pour soutenir les petites entreprises. Le Plan d'investissement pour l'Europe est donc l'une des premières grandes initiatives de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. En un an, il a permis de mobiliser plus de 100 milliards d'investissements et d'approuver 249 opérations au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Ces fonds sont destinés à financer des projets pour lesquels il s'avère difficile d'obtenir des financements sur les marchés. Le nombre de projets sélectionnés chaque mois augmentant, l'objectif de 315 milliards d'EUR mobilisés d'ici à 2018 est bien avancé.